Okullarda yüz yüze eğitim başladı
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Okullarda yüz yüze eğitim başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla ana sınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda haftada bir gün olacak şekilde başlatıldı.

21.09.2020 14:01 | Son Güncelleme: 21.09.2020 14:08

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla ana sınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda haftada bir gün olacak şekilde başlatıldı. Nevşehir, Kırıkkale, Yozgat, Sivas ve Kayseri'de öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyularak sınıflara alındı.

Yozgat

Yozgat'ta okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul 1'inci sınıflarda yüz yüze eğitim başladı.

Okullarda veliler sınıflara alınmazken, teneffüs zilinin de çalınmayacağı, öğrencilerin öğretmen gözetiminde teneffüse çıkacağı belirtildi.

İl genelinde 256 sınıfta 2 bin 939 okul öncesi, 313 sınıfta 5 bin 261 birinci sınıf öğrencisi eğitime başladı.

Okullarda yüz yüze eğitim başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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