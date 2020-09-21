Okullarda yüz yüze eğitim başladı
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Okullarda yüz yüze eğitim başladı

Malatya'da da okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul 1'inci sınıflarda uyum eğitimi başladı.

21.09.2020 13:29 | Son Güncelleme: 21.09.2020 14:56

Malatya'da da okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul 1'inci sınıflarda uyum eğitimi başladı. Okullara aileleriyle gelen öğrenciler, öğretmenler tarafından bahçe kapısında karşılandı.

Maske kontrolünün ardından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlemler hatırlatılan öğrenciler, sınıflarına alındı.

Mehmet Emin Bitlis İlkokulu'nda düzenlenen etkinliğe de Vali Aydın Baruş, Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay ve ilgililer katıldı.

Vali Baruş, yaptığı konuşmada, güzel bir eğitim öğretim yılı olmasını dileyerek, "Her eğitim yılı açılışı büyük bir heyecanla yaşanırdı ancak bu heyecanı bu yıl salgın nedeniyle buruk bir şekilde yaşıyoruz." dedi.

Ana sınıfı ve ilkokul birinci sınıflar için verilecek seyreltilmiş eğitim nedeniyle il genelinde gerekli tedbirleri aldıklarını aktaran Baruş, "Çocuklarımızın hepimizin ilgisine ihtiyacı var, çocuklarımızı cesaretlendirelim, onların bu heyecanı hissetmelerine vesile olalım. Çünkü onlar bizim geleceğimiz, ilimizin geleceği, ülkemizin geleceği ve ailelerimizin geleceği." ifadelerini kullandı.

Malatya'nın Darende ilçesinde ise özel bir eğitim kurumu, Osmanlı döneminde çocukların okula başladığı günün şölene çevrildiği "Amin alayı" etkinliğiyle okul öncesi ve ilkokul 1'inci sınıflarda uyum eğitimine başladı.

Okullarda yüz yüze eğitim başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan İşcen

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