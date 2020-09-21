Okullarda yüz yüze eğitim başladı
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Okullarda yüz yüze eğitim başladı

Mardin ve Siirt'te Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla ana sınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda başladı.

Okullarda yüz yüze eğitim başladı
21.09.2020 12:33 | Son Güncelleme: 21.09.2020 13:26

Mardin ve Siirt'te Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla ana sınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda başladı.

Mardin ve Siirt'te okullara aileleriyle gelen öğrencileri öğretmenler okul bahçesinde karşıladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske dağıtılan ve ateş ölçümleri yapılan öğrenciler, sosyal mesafeye göre sınıflara alındı. Aileler de okul dışında çocuklarını bekledi.

Öğrenciler yarım saatlik dersin ardından ilk teneffüse çıktı, maskelerini takarak okul bahçesinde oyun oynadı.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş da Artuklu Elif Ana Mehmet Konuş İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya geldi.

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda 1-E sınıfından Kemal Baran Avcı adlı öğrenci "okulum" adlı şiiri okudu.

Vali Demirtaş, sınıfları gezerek 2020-2021 eğitim-öğretim yılının hayırlı olması dileğinde bulundu, öğrencilere Kovid-19 tedbirlerine uyulması çağrısı yaptı.

Demirtaş daha sonra öğrencilere maske ve çeşitli hediyeler dağıttı.

Programa Artuklu Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, İl Milli Eğitim Müdürü Şehmus Sümer, Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan da katıldı.

Siirt

Siirt Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, Mehmetçik İlkokulunda tüm öğrencileri temsilen 1. sınıfta okuyan bir öğrenciye "okula hoş geldiniz" çiçeği verdi.

Tüm okulların günler öncesi eğitime hazır hale getirildiğini ifade eden Edip, şöyle konuştu:

"Uzun bir aradan sonra bugün itibarıyla yüz yüze eğitim başladı. Öğrencilerimiz 6 aydır okullardan uzak kaldı. Bugün itibarıyla ana sınıf ve 1. sınıf öğrencilerini kabul ettik. Çocuklar bir gün gelecek. Önümüzdeki hafta ise 2'şer gün okullara alacağız. Maskelerini de biz okullarda veriyoruz. İnşallah ilerleyen zamanlarda diğer öğrencilerimizi de okullarımıza kabul edeceğiz."

Mehmetçik İlkokulu Müdürü Mustafa Özkoyuncu da okulda tüm tedbirlerin alındığını, sınıfların dezenfekte edildiğini, lavabo ve koridorların da her gün görevliler tarafından temizlenerek yüz yüze eğitime hazır hale getirildiğini söyledi.

Öğrencilerden Zeynep Olgun, okulu ve arkadaşlarıyla buluştuğu için heyecanlı olduğunu belirterek okulda ilk gününün mutlu geçtiğini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık

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