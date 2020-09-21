Okullarda yüz yüze eğitim başladı Çorum'da Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla ana sınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda başladı.

Çorum'da Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla ana sınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda başladı. Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, 19 Mayıs İlkokulu'nu ziyaret ederek, ders başı yapan ana sınıfı, ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri ve velilerle bir araya geldi. Okulda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirleri inceleyen Çiftçi, öğrencilere Çorum Belediyesince hazırlanan okul seti hediye etti. Çiftçi, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada salgınla ilgili okullarda gerekli önlemlerin alındığını söyledi. Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan