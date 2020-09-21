Okullarda yüz yüze eğitim başladı Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla ana sınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda haftada bir gün olacak şekilde başlatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla ana sınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda haftada bir gün olacak şekilde başlatıldı. Nevşehir, Kırıkkale, Yozgat, Sivas ve Kayseri'de öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyularak sınıflara alındı.

Nevşehir'de okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul 1'inci sınıflarda eğitim görecek öğrencileri, öğretmenler ve görevliler karşıladı. Okul girişine yerleştirilen ünitede ellerini dezenfekte eden çocuklar, daha sonra sınıflara geçti.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Vilayetler Birliği Anaokulu'nu ziyaret ederek öğrencilere kuru üzüm ve çeşitli hediyeler dağıttı.

Bahçe ve sınıflarda öğrencilerle bir araya gelerek sohbet eden Arı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni eğitim-öğretim döneminin pandemi tedbirlerine üst seviyede riayet edilerek başladığını belirtti.

Okulların, öğrenciler için en korunaklı mekanlardan olduğunu, temizlik, hijyen ve sosyal mesafeye uyulduğunu aktaran Arı, "Aileler, çocuklarını gönül rahatlığıyla okula gönderebilirler, müsterih olsunlar." dedi.

Kırıkkale

Kırıkkale'de de aileleri tarafından okullara getirilen öğrenciler, pandemi kuralları çerçevesinde görevlilerce içeri alındı.

Okul öncesinde 183, birinci sınıflarda da 167 öğretmen, uzun bir aradan sonra öğrencilerine kavuştu. Ayrıca, 24 anaokulunda 3 bin 412 okul öncesi, 73 ilkokulda 3 bin 240 birinci sınıf öğrencisi eğitime başladı.

Öğrenciler, küçük gruplar halinde ilk hafta okula bir gün daha sonraki haftalarda ise iki gün gidecek.

Yozgat

Yozgat'ta okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul 1'inci sınıflarda yüz yüze eğitim başladı.

Okullarda veliler sınıflara alınmazken, teneffüs zilinin de çalınmayacağı, öğrencilerin öğretmen gözetiminde teneffüse çıkacağı belirtildi.

İl genelinde 256 sınıfta 2 bin 939 okul öncesi, 313 sınıfta 5 bin 261 birinci sınıf öğrencisi eğitime başladı.

Sivas

Sivas'ta ana sınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda eğitim görecek öğrenciler, dersbaşı heyecanı yaşadı.

Aileleriyle okullarına gelen öğrencileri, öğretmenler ve görevliler karşıladı.

Elleri okul girişine yerleştirilen ünitede dezenfekte edilen çocuklar, sosyal mesafeye de dikkat edilerek sınıflara alındı.

Sivas Valisi Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Zübeyde Hanım Anaokulu'nda öğrencilerle bir araya gelerek heyecanlarına ortak oldu.

İlk ders zilini çalan Ayhan ve Bilgin, sohbet ettikleri öğrencilere başarı diledi.

Ayhan, okullarda Kovid-19 tedbirlerinin eksiksiz olarak alındığını dile getirerek, "Okulları açmanın ve evlatlarımızın yüzündeki o güzel tebessümü görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu tebessümlerin devamı ve çoğalması için hep birlikte gayret göstereceğiz." dedi.

Kayseri

Kayseri'de ana sınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda eğitim görecek öğrenciler, pandemi tedbirleri kapsamında sınıflara alındı.

Yüz yüze eğitimin başladığı Şehit Hakan Bayram Anakolu'nda öğrencilerle bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, uzun bir aradan sonra bugün eğitim ve öğretime başladıklarını ve zor bir süreçten geçtiklerini söyledi.

Kendilerini büyük bir sınavın baskısı altında hissettiklerini aktaran Ekinci, şöyle konuştu:

"Kayseri'de 365 ilkokulumuz, 334 okul bünyesindeki anaokulumuz ve 57 müstakil ana okulumuzda eğitim-öğretime başladık. Süreç sorunsuz atlatılırsa bakanlığımız Bilim Kurulu'nun önerileri ışığında diğer sınıflarla ilgili de çalışmalarına devam edecek. Velilerimiz isterlerse çocuklarını okula gönderiyorlar. Bugün aldığımız sonuçlara göre, sınıfların yarısı dolu. İlimizde özellikle uzaktan eğitim erişimi olmayan öğrencilerimiz için 160 EBA merkezimiz de kullanıma hazır."

Ekinci, il genelinde ana okullarda 27 bin, 1'inci sınıflarda ise 24 bin kayıtlı öğrenci olduğunu, okula gelen öğrenci sayısına ilişkin ise ellerinde henüz bir bilgi bulunmadığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan