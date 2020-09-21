Okullarda yüz yüze eğitim başladı
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Okullarda yüz yüze eğitim başladı

Öğrencilerin maske takması Öğrencilerin dezenfektan kullanması Okula gelen öğrenciler ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda başladı.

21.09.2020 09:46 | Son Güncelleme: 21.09.2020 09:51

Öğrencilerin maske takması

Öğrencilerin dezenfektan kullanması

Okula gelen öğrenciler ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda başladı.

Okullarda yüz yüze eğitim başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhat Barulay

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