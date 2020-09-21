Okullarda yüz yüze eğitim başladı Öğrencilerin maske takması Öğrencilerin dezenfektan kullanması Okula gelen öğrenciler ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda başladı.

Öğrencilerin maske takması Öğrencilerin dezenfektan kullanması Okula gelen öğrenciler ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda başladı. Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhat Barulay