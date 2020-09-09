Okullarda yeni sistem nasıl olacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak, nasıl olacak?
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Okullarda yeni sistem nasıl olacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak, nasıl olacak?

Okullar ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim nasıl olacak merak eden öğrenci ve veliler için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk detayları açıkladı. 31 Ağustos'ta uzaktan eğitim şeklinde başlayan okullar, Eylül ayında yüz yüze eğitime geçiyor. Çocuğunu okula göndermek istemeyen ne yapmalı?

Okullarda yeni sistem nasıl olacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak, nasıl olacak?
09.09.2020 09:15 | Son Güncelleme: 09.09.2020 09:19

Koronavirüs salgını hala yüksek vaka oranlarıyla devam ediyor. Okullar nasıl, ne zaman açılacak sorusu da hafızaları meşgul etmeyi sürdürüyor. Bakan Selçuk'un duyurduğu tarih ve sonrasında ''çocuğunu okula göndermek istemeyen veliler ne yapacak? araştırılıyor. İşte, ayrıntılar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

İlkokul birinci sınıf öğrencileri uyum haftasında 1 gün, daha sonraki haftalarda ise haftada 2 gün olacak şekilde okullarda bulunacaklar. 21 Eylül'den itibaren geçecek üç haftanın sonunda diğer kademelerde ve sınıflarda eğitim-öğretime başlama konusunda süreç yeniden değerlendirilecek.

OKULLARDA YENİ SİSTEM NASIL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 8 Eylül günü yaptıı açıklamayla 21 Eylül'de açılacak okullarda eğitimin nasıl yürütüleceği konusunda detayları paylaştı.

''21 Eylül olarak belirlediğimiz başlangıç tarihinde, yüz yüze eğitim öğretime sadece halihazırda zaten açık olan okul öncesi öğrencilerimiz ve okulla duygusal bir bağ kurma ihtiyacında olan birinci sınıf öğrencilerimizle başlayacağız.

Bu kademeler de Sağlık Bakanlığı tavsiye kararları doğrultusunda, sınıf mevcudu yüz yüze eğitim için gruplara ayrılarak, azaltılacaktır ve çocuklarımızın okulda kalış süreleri kısaltılacaktır. Eğitim, yüz yüze eğitime ek olarak uzaktan eğitim yolu ile devam edecektir.

Böylece hem yüz yüze eğitim hem de uzaktan eğitim imkanları bir arada kullanılarak eğitim öğretime devam edilecektir. Sınıf mevcudunda sağlanan azalma, okul servislerine de aynı oranda yansıyacaktır. Yüz yüze eğitimde temizlik ve hijyen konusunda, Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulunun rehberliğinde her türlü tedbiri alıyoruz.

Okul hayatını daha önce tecrübe etmemiş olan birinci sınıf öğrencilerimizi; seyreltilmiş sınıflarımız, eğitim programımız, sosyal mesafeye riayet ederek oynayacakları temassız oyunlarımız, titizlikle çalışılmış uyum haftası içeriklerimiz ve elbette ki bu süreci omuzlayacak öğretmenlerimizin gayretleriyle karşılayacağız. " ifadelerini kullandı.

ÇOCUĞUNU OKULA GÖNDERMEK İSTEMEYEN NE YAPMALI?

Çocuğunu okula göndermek istemeyen velilerin yapması gerekenlere de değinen Bakan Selçuk, "Velilerimiz isterlerse öğrenciyi yüz yüze eğitime göndermeme konusunda mazeret beyan edebilirler. Bu durumda öğrencimiz, uzaktan eğitime devam edecek ve devamsız sayılmayacaktır.

Öte yandan velilerin okul yönetimine yazdıkları dilekçede çocuklarını göndermeme nedeni olarak "kronik rahatsızlık" veya "endişe duyduklarını" yazmaları yeterli olacak.'' dedi.

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