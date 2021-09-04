Okullarda yeni dönem için son hazırlıklar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Okullarda yeni dönem için son hazırlıklar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Normalleşme süreciyle birlikte okullar 6 Eylül'de yüz yüze eğitim başlayacak.

Normalleşme süreciyle birlikte okullar 6 Eylül'de yüz yüze eğitim başlayacak..

Yeni dönem öncesi dezenfekte ve

temizlik işleri tamamlandı..

Sıra, masa ve sandalyelerle birlikte okul bahçesi

dahil her detay elden geçti..

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı iş birliğinde hazırlanan

"COVID-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi" ile servislerdeki ve okullardaki hijyen tedbirleri, maske kullanımı, havalandırma gibi tüm ayrıntılar paylaşılmıştı.

Bu kapsamda ülke genelindeki yaklaşık 58 bin okula maske, dezenfektan ve temizlik ihtiyaçlarıyla ilgili 650 milyon Türk lirası ödenek gönderildi, 113 bin temizlik

personeli görevlendirildi..

Yeni dönemle birlikte yaklaşık 1,5 yıldır kontak kapatan

okul servisleri de yollara çıkmaya hazırlanıyor..

Okulların açılacağı 6 Eylül Pazartesi günü özel araç yoğunluğu yaşanmaması için İstanbul'da tüm toplu ulaşım araçları, 06.00-14.00 saatleri arasında ücretsiz olacak..

Aynı gün servis araçlarına İSPARK'larda tam gün ücretsiz park imkanı verilecek. Okul servis araçlarının arabalı vapurlardan öncelikli olarak faydalanması sağlanacak..

Ayrıca okul araçları, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinde denetlenecek..

Öğrencilerin güvenli şekilde okullara gidip gelmesini sağlamak üzere önlemler de sıkılaştırıldı..

Buna göre öncelik kategorisinde olduğu belirlenen okullarda sabit olarak

"okul kolluk görevlisi", okul yönetimi ile sürekli iletişim halinde bulunacak. "Güvenli eğitim

koordinasyon görevlisi", okulların giriş ve çıkış saatleri öncesi okul çevresinde ve öğrencilerin yoğun

olarak bulunduğu yerlerde görünür/hakim noktalarda görev yapacak.

Okullarda yeni dönem için son hazırlıklar
Okullarda yeni dönem için son hazırlıklar
Okullarda yeni dönem için son hazırlıklar
Okullarda yeni dönem için son hazırlıklar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı yeni eğitim döneminde okullar ile çevrelerinde alınacak tedbirleri açıkladı Açıklaması
Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı yeni eğitim döneminde okullar ile çevrelerinde alınacak tedbirleri açıkladı Açıklaması
İçişleri Bakanlığı: 'Yeni eğitim döneminde 1054 okul kolluk görevlisi, 22 bin 772 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi, 19 bin 569 kolluk personeli...
İçişleri Bakanlığı: "Yeni eğitim döneminde 1054 okul kolluk görevlisi, 22 bin 772 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi, 19 bin 569 kolluk personeli...
Boynuna stor perde dolanarak ölen çocuğun komşuları korku dolu anları anlattı: Gördüğümüzde ölmüştü
Boynuna stor perde dolanarak ölen çocuğun komşuları korku dolu anları anlattı: Gördüğümüzde ölmüştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Arif Çetin Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Gülben Ergen Deniz Akkaya Defne Samyeli
Spor Umut Meraş Şenol Güneş Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Okullarda yeni dönem için son hazırlıklar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.9.2021 16:40:54. #1.15#

title