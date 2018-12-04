Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından il genelinde bulunan okullarda tablet dağıtımları başladı.

Milli Eğitim Bakanlığının Erdemli ve Başarılı Birey Projesi kapsamında Adıyaman genelinde kodlama projelerinin yer aldığı toplam 14 ortaokul ve ilkokulda eğitim gören öğrencilerine tablet dağıtımları gerçekleştiriliyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz ve Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Gümüş'ün katılımı ile 30 adet tablet ilk olarak Orhan Gazi Ortaokulunda bulunan öğrencilere dağıtıldı.

Kodlama projesine dahil olan il genelindeki okullara 1 hafta içerisinde toplam 340 adet tabletin öğrencilere teslim edileceği öğrenildi. - ADIYAMAN