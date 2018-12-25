Okullarda Spor Etkinlikleri Devam Ediyor

Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin bu yıl 75 okulda sportif etkinlik düzenlediği bildirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sporu hayatın bir parçası haline getirmek isteyen Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ, bu yıl 75 okulda etkinlik yaptı.

Doğa yürüyüşleri, bisikletli kitle sporları, doğa kampları, yaz spor okulları, mahallelerde yapılan etkinlikler gibi pek çok faaliyetle yüz binlerce kişiyi sporla buluşturan Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ, özellikle çocukların ve gençlerin bedenen ve zihnen daha sağlıklı olması için sporu her alanda yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Kaynak: AA