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Okullarda siber suçlarla mücadele semineri verildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Okullarda siber suçlarla mücadele semineri verildi

Eskişehir'de polis ekiplerince okullarda siber suçlara karşı farkındalık ve bilinçlendirme semineri verildi.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de polis ekiplerince okullarda siber suçlara karşı farkındalık ve bilinçlendirme semineri verildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'nde görevli eğitici personeller tarafından 4 okulda toplam 874 öğrenci, öğretmen ve veliye seminer verildi. "Siber suçların gerçekleşmeden önlenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme" konulu seminerlerin devam edeceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Okullarda siber suçlarla mücadele semineri verildi

Okullarda siber suçlarla mücadele semineri verildi

Okullarda siber suçlarla mücadele semineri verildi

Okullarda siber suçlarla mücadele semineri verildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Siber Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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