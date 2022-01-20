Okullarda seçmeli ders tercih süreci 7 Şubat'a kadar uzatıldı - Haberler
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Okullarda seçmeli ders tercih süreci 7 Şubat'a kadar uzatıldı

Okullarda seçmeli ders tercih süreci 7 Şubat'a kadar uzatıldı
AA / Aybüke İnal Kamacı - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yarın sona erecek seçmeli ders tercih sürecinin 7 Şubat'a kadar uzatıldığını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yarın sona erecek seçmeli ders tercih sürecinin 7 Şubat'a kadar uzatıldığını bildirdi.

MEB'den yapılan açıklamada, olumsuz hava şartlarında öğrencilerin okula gidememesi nedeniyle gelen talepler doğrultusunda, ortaokul ve liselerdeki seçmeli ders tercih sürecinin 7 Şubat saat 17.00'ye kadar uzatıldığı ifade edildi.

AA / Aybüke İnal Kamacı - Son Dakika Haberleri

milli eğitim bakanlığı, Güncel, Haber

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