Okullarda PCR testi zorunlu mu? 2021 Okullarda PCR testi yapılacak mı? Hangi okullarda PCR testi yapılacak? Veli onayı gerekli mi? - Haberler
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Okullarda PCR testi zorunlu mu? 2021 Okullarda PCR testi yapılacak mı? Hangi okullarda PCR testi yapılacak? Veli onayı gerekli mi?

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Okullarda PCR testi zorunlu mu? 2021 Okullarda PCR testi yapılacak mı? Hangi okullarda PCR testi yapılacak? Veli onayı gerekli mi?

Son dakika gelen haberlere göre belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için okullarda PCR testi dönemi başlıyor. Bunun ardından vatandaşlar, veliler ve öğrenciler Okullarda PCR testi zorunlu mu? 2021 Okullarda PCR testi yapılacak mı? Hangi okullarda PCR testi yapılacak? Veli onayı gerekli mi? PCR testi kimlere yapılacak? PCR testi zorunluluğu var mı? PCR testi detayları nelerdir? PCR testi için veli onayı gerekecek mi? soruların cevaplarını merak etti. İşte detaylar...

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullarda PCR testlerinin nasıl yapılacağına ilişkin bilgilendirmede bulundu. Bakan Koca, "Belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için sınırlı sayıda okulda yapılacak. Velilerimiz önceden bilgilendirilip onayları istenecek" dedi. Peki, 2021 Okullarda PCR testi yapılacak mı? Hangi okullarda PCR testi yapılacak? Veli onayı gerekli mi?

OKULLARDA PCR TESTİ YAPILACAK MI 2021?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullarda PCR testlerinin nasıl yapılacağına ilişkin bilgilendirmede bulundu. Bakan Koca, "Belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için sınırlı sayıda okulda yapılacak. Velilerimiz önceden bilgilendirilip onayları istenecek" dedi. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir kapalı olan okullar, bu pazartesi günü kapılarını açtı. İlk eğitim haftası geride kalırken, öğrencilerin veya öğretmenlerin virüse yakalanmaları durumunda nasıl bir yol izleneceği merak ediliyordu. Ayrıca, Pcr testinin tüm okullardan mı isteneceği velililerin merak ettiği konular arasındaydı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirmeyle soru işaretlerine nokta koydu.

"SINIRLI SAYIDA OKULDA TEST YAPILACAK"

PCR testlerinin sınırlı sayıdaki okullarda yapılacağını belirten Koca, "Okullarda PCR testi? Belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için sınırlı sayıda okulda yapılacak. Velilerimiz önceden bilgilendirilip onayları istenecek. PCR taraması, sağlıklı eğitim ortamının devamına ve olası hazırlığa yönelik. Çocuklarla, en deneyimli arkadaşlar buluşacak" ifadelerini kullandı. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Okullarda PCR testi zorunlu mu? 2021 Okullarda PCR testi yapılacak mı? Hangi okullarda PCR testi yapılacak? Veli onayı gerekli mi?

ÖĞRENCİLER RASTGELE SEÇİLECEK

Bakan Koca'nın yaptığı açıklamaya göre yüksek vakalı illerdeki öğrenciler arasından rastgele seçim yapılarak test uygulanacak. Testleri pozitif çıkan öğrencilerin, Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın da takip ettiği süreçle evlerinde izole edileceği belirtiliyor.

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Haber: Okullarda PCR testi zorunlu mu? 2021 Okullarda PCR testi yapılacak mı? Hangi okullarda PCR testi yapılacak? Veli onayı gerekli mi? - Haberler
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