Okullarda PCR testi yapılacak mı? Okullarda PCR testi zorunluluğu var mı? Okullarda PCR testi zorunlu mu? - Haberler
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Okullarda PCR testi yapılacak mı? Okullarda PCR testi zorunluluğu var mı? Okullarda PCR testi zorunlu mu?

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Okullarda PCR testi yapılacak mı? Okullarda PCR testi zorunluluğu var mı? Okullarda PCR testi zorunlu mu?

2021 - 2022 eğitim ve öğretim yılının normalleşme adımlarıyla tekrardan yüz yüze eğitime başlamasıyla birlikte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullarda PCR testi yapılacağını söylemişti. Bu açıklamanın ardından veliler, Okullarda PCR testi yapılacak mı? Okullarda PCR testi zorunluluğu var mı? Okullarda PCR testi zorunlu mu? sorularının cevabını merak ediyor...

Okullar 1,5 dönemlik uzaktan eğitiminardından 6 Eylül'de yüz yüze eğitim metoduyla tekrardan açıldı. Pandeminin dalgalı seyretmesi nedeniyle endişe oluşurken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, öğrenciler arasından rasgele seçim metoduyla PCR testi yapılacağını açıkladı.

Bu kararın ardından veliler arasında çeşitli tartışmalar çıkınca Sağlık Bakanı Koca, okulda test yapılacak çocukların velilerinden izin alınacağını belirtti. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

OKULLARDA PCR TESTİ ZORUNLU MU?

Okullar açılmadan önce, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan bir genelgede; öğretmenlerin yanı sıra okul kantini, yemekhane personeli, servis çalışanları gibi okulun bütün personellerinin iki doz aşı olmaması durumunda negatif PCR testi sonucunu beyan etmelerini zorunlu kılmıştır. Yayınlanan bu genelge ile alınan bu kararın ardından, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca virüsün halk içerisindeki yaygınlığını öğrenmek için okullarda rastgele seçilmiş öğrenciler arasından PCR testi yapılacağını açıkladı. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

ÖĞRENCİLERE PCR TESTİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakan Koca'nın yaptığı basın açıklamasında öğrencilere ve öğretmenlere yönelik okullarda rastgele PCR testi uygulaması yapılacağını açıkladı. Bakan Koca ""Pazartesinden itibaren illerimizde bazı okullarımızda öğrencilerimizi de ayrıca rastgele taramak istiyoruz. Belirtisi olmadan toplumda ve öğrencilerimizde virüsün yaygınlığını görmek için yapmış olacağız" açıklamasında bulundu.

Okullarda PCR testi yapılacak mı? Okullarda PCR testi zorunluluğu var mı? Okullarda PCR testi zorunlu mu?

ÖĞRENCİLERE PCR TESTİ İÇİN VELİ İZNİ ALINACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, öğrencilere pcr testi için veli izni alınacakmı? sorusunu sosyal medya hesabından yanıt verdi. Bakan Fahrettin Koca, "Velilerimiz önceden bilgilendirilip onayları istenecek. PCR taraması, sağlıklı eğitim ortamının devamına ve olası hazırlığa yönelik. Çocuklarla, en deneyimli arkadaşlar buluşacak." ifadelerini kullandı.

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Haber: Okullarda PCR testi yapılacak mı? Okullarda PCR testi zorunluluğu var mı? Okullarda PCR testi zorunlu mu? - Haberler
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