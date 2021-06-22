Okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun etkinlikler düzenleniyor

Meşhur ettiği kripto para birimi çöktü, milyarlarca dolar buhar oldu! Yatırımcılar batıyor

Okullarda 2 Temmuz'a kadar öğrencilerin ihtiyaçlarına göre etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Okullarda 2 Temmuz'a kadar öğrencilerin ihtiyaçlarına göre etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ'daki okullarda düzenlenen sosyal etkinliklerde bir araya gelen öğrenciler arkadaşlarıyla zaman geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzaktan eğitim sürecinde belli zamanlarda okullarında uzak kalan öğrenciler, etkinlikler kapsamında okullarına gelmeye devam ediyor.

Öğrenciler öğretmenleriyle okul bahçesinde, oyun oynuyor, resim ve müzik etkinliklerine katılıyor. Kütüphanede kitap okuyan öğrenciler akıl ve zeka oyunları da oyunlarına da eşlik ediyor.

Süleymanpaşa İlkokulu Müdürü Abdurrahman Metinoğlu, AA muhabirine, öğrencilerin eğlenceli etkinliklerle zaman geçirdiğini söyledi.

Metinoğlu, öğrencilerin okulda vakitlerini dolu dolu değerlendirdiklerini ifade ederek, "Öğrenciler akademik, sosyal, kültürel ve sportif çalışmalarla zaman geçiriyor. Öğretmenlerimiz kendi sınıfları özelinde eksik gördükleri konularda öğrencilerle ona göre etkinlik yapıyor. Bu süreç öğrenciler için pekiştirme oluyor. Okula gelmek zorunlu değil ama bizim okulumuzda öğrencilerin ilgisi gayet güzel." dedi.

Öğrencilerden Hatice Zümra Özer de arkadaşları ile birlikte olduğu için mutlu olduğunu belirterek, ders yapıp oyun oynayarak güzel zaman geçirdiğini aktardı.

1. sınıf öğrencisi Aslı Güngör, okulu çok sevdiğini, derslerin ve etkinliklerin eğlenceli olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman