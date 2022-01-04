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Okullarda öğrencilere trafik eğitimi

Okullarda öğrencilere trafik eğitimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kilis'te, trafik polisleri, okullarda eğitim gören öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi veriyor.

KİLİS (İHA) - Kilis'te, trafik polisleri, okullarda eğitim gören öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi veriyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğümde görevli Trafik Eğitim Görevlisi Fikret Karademir tarafından 15 Temmuz Şehitleri İlkokulunda öğrencilere " "Uygulamalı Trafik Eğitimi " verildi. Kilis'te ilk ve orta dereceli okullarda trafik güvenliği ile uygulamalı olarak trafik eğitimi verilmeye devam ediyor. 5 yıldır Kilis'te rutin bir şekilde ilk, orta ve lisedeki öğrencilere eğitimin verildiği. 2021-2022 eğitim yılında da öğrencilere trafik eğitiminin devem ettiği bildirildi. - KİLİS

Okullarda öğrencilere trafik eğitimi

Okullarda öğrencilere trafik eğitimi

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