"Okullarda öğrenci, öğretmen ve tüm çalışanları kovid -19'dan korumak mümkün"

Okullarda ve öğrencilerin eğitim aldığı sınıflarda, "güvenli nefes alanı" oluşturarak kovid-19'dan korunmanın mümkün olduğunu söyleyen Froumann Yönetim Kurulu Başkanı Burak Yakupoğlu, "Bulunduğu kapalı ortam havasındaki koronavirüsü yüzde 99 oranında filtre ettiğini, Sağlık Bakanlığımızın izni ile yapılan üniversite testleriyle kanıtlayan Froumann Profesyonel Hava Temizleme cihazları, okullarda da virüslerden korunmak için son derece etkili çözüm sunuyor" dedi.

Pandemi sürecinde, kontrollü normalleşme kararlarının açıklanmasıyla birlikte anaokulları ve ilkokullar ile 8. ve 12'nci sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitimine de belli kriterler çerçevesinde başlandı. Aşılama sürecinin devam ettiği bu dönemde öğrenciler de öğretmenler de veliler de kovid-19 virüsü nedeniyle endişeli. Okullarda ve öğrencilerin eğitim aldığı sınıflarda, 'güvenli nefes alanı' oluşturarak SARS CoV-2'den korunmanın mümkün olduğunu söyleyen Froumann Yönetim Kurulu Başkanı Burak Yakupoğlu, "Bulunduğu kapalı ortam havasındaki Kovid-19 virüsünü yüzde 99 oranında filtre ettiğini, Sağlık Bakanlığımızın izni ile yapılan üniversite testleriyle kanıtlayan Froumann Profesyonel Hava Temizleme cihazları, okullarda da virüslerden korunmak için son derece etkili çözüm sunuyor" dedi.

"HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ VİRÜSLE MÜCADELEYE UYGUN HALE GETİRİLMELİ"

Eğitim ve öğretimin belli kriterler çerçevesinde yüz yüze yapılmaya başlanmasının sevindirici bir gelişme olduğunu söyleyen Yakupoğlu, yine de artan vaka sayıları ve aşılama sürecinin devam etmesi nedeniyle, endişelerin de sürdüğünü hatırlattı. Özellikle daha küçük yaştaki öğrencilerin maske, mesafe ve hijyen kurallarına tam olarak uyamamasının hem taşıyıcı olmaları riski hem de öğretmen ve okullardaki diğer çalışanların kovid-19 virüsüne yakalanma riski açısından tedirginlik yarattığını aktaran Burak Yakupoğlu, bu durumun okullardaki hava kalitesinin önemini bir kez daha gündemin ilk sıralarına taşıdığını söyledi. "Okullarda hava kalitesinin Çevre Koruma Ajansı (EPA)'nın belirlediği değerlerde tutulması, bulaş riskini ciddi ölçüde azaltacaktır" diyen Yakupoğlu, yine okullardaki havalandırma sistemlerinin Kovid-19 ile mücadeleye uygun hale getirilmesinin önem taşıdığını belirtti.

Yapılan araştırmaların ısıtma-soğutma sistemlerinin, ortamdaki mevcut havayı mekan içinde dağıttığı için hijyenik olmadığını ve salgın hastalıların bulaşmasını artırdığını ortaya koyduğunu söyleyen Yakupoğlu, "Çocuklar, yaşlılar, şeker hastaları ve böbrek yetmezliği olan kişiler pandemi sürecinde daha çok risk altında. Ortam havalandırmasını iyileştirmek, bu süreçte virüslerden korunmak için kilit önem taşıyor" dedi.

"VİRÜS VE BAKTERİLERİ FİLTRELEYEN SİSTEMLER TERCİH EDİLMELİ"

Havada asılı bulunan Kovid-19'un, solunum yoluyla bulaştığı da göz önüne alındığında, kapalı ortam havasını çekerek tekrar ortama veren ısıtma-soğutma sistemlerinin bu şekilde aynı havayı mekan içinde dolaştırması nedeniyle bulaşın artmasına neden olabileceğini aktaran Yakupoğlu, "Pandemi ile hayatımızdaki birçok şey değişiyor. Artık kapalı ortam havasının insan sağlığı için uygun standartlara gelmesini sağlayan cihazlar gereklilik haline geldi. Bu noktada kapalı ortam havasında virüs ve bakterileri çekerek, filtreleyebilen, güvenli nefes alanı oluşturan ve insan sağlığına olumsuz hiçbir etkisi olmayan havalandırma sistemleri ön plana çıkıyor" diye konuştu.

Havayı nefes hizasından çekerek filtre edebilme özelliğiyle Froumann'ın, bulunduğu her yerde kaliteli havayı artık güvenle solumanın mümkün olduğunu belirten Burak Yakupoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Modern tasarımlarıyla dikkat çektiği kadar, tekerlekleri sayesinde pratik taşınabilme özelliğiyle de konforlu kullanış imkanı sunan Froumann Profesyonel Hava Temizleme cihazları ile 'güvenli nefes alanı' oluşturarak, kaliteli havayı güvenle içinize çekebilirsiniz. Froumann, Sağlık Bakanlığı tarafından Yetkilendirilmiş COVID-19 Tanı Laboratuvarı olan İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarı'nda yapılan testlerle kovid-19 virüsünü yüzde 99 oranında filtre ettiğini üniversite testiyle kanıtlayan ilk marka. Kapalı ortam havasında uzun süre asılı kalabilen ve virüsler dahil tüm kirleticileri filtreleyebiliyor. Avrupa Alerji Araştırma Merkezi (ECARF) tarafından da onaylanan ilk Türk markası olan Froumann tasarımlarında kullandığı H14 HEPA filtre sayesinde havadaki 0,3 mikron ve daha büyük tüm partikülleri ultra hassas filtreleme yaparak, yüzde 99,97 verimlilikte tutma özelliğine de sahip."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı