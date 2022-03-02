Okullarda maske zorunlu mu? Okulda maske takmak zorunlu mu? Hangi alanlarda maske takmak zorunlu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün gerçekleşen basın toplantısında maske zorunluluğu hakkında bilgi verdi. Maskenin hayatımızdan tamamen çıkmayacağına ve bir süre daha maske ile korunmamız gerektiğine vurgu yapan Bakan Koca, okullarda maske zorunluluğuna açıklık getirdi. Okullarda maske zorunlu mu? Okulda maske takmak zorunlu mu? Okullarda maske takma zorunluluğu kalktı mı? Detaylar haberimizdedir…

OKULLARDA MASKE ZORUNLU MU?

Bugün yapılan basın toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca maskeye ilişkin yeni kuralları duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açık alanlarda maske zorunluluğunun kalktığını açıklayan Koca, yine de maskenin hayatımızdan tamamen çıkmadığını söyleyerek, "Mesafenin korunmadığı kapalı alanlarda, uçak, otobüs, tiyatro, sinema, sağlık kuruluşları ve okulların kapalı alanlarında maskeleri kullanmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI MI?

Sağlık Bakanı Koca, "Mesafenin korunmadığı kapalı alanlarda, uçak, otobüs, tiyatro, sinema, sağlık kuruluşları ve okulların kapalı alanlarında maskeleri kullanmaya devam ediyoruz." vurgusunu yaptı.

HANGİ ALANLARDA MASKE TAKMAK ZORUNLU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarına göre, kapalı alanlarda, uçak, tiyatro, sinema, otobüs, sağlık kuruluşları ve okulların kapalı alanlarında maske takılmasına devam edileceğine vurgu yaparken açık alanlarda maske takılma zorunluluğun kalktığını söyledi.

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