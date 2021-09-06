Okullarda maske zorunlu mu? İlkokul ortaokul ve liselerde maske takmak zorunlu mu?
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Okullarda maske zorunlu mu? İlkokul ortaokul ve liselerde maske takmak zorunlu mu?

Okullarda maske zorunlu mu? İlkokul ortaokul ve liselerde maske takmak zorunlu mu?
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Yüz yüze eğitim 6 Eylül tarihi itibarıyla başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı 6 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitim öncesinde Kovid-19 ile ilgili alınan tedbirleri açıkladı. Peki, okullarda maske takmak zorunlu olacak mı? Öğretmenler ve öğrenciler sınıfta maske takacak mı? Okullarda maske zorunlu mu? İşte, koronavirüs tedbirleri...

Okullarda maske zorunlu mu? sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Tüm kademeler için eğitim 6 Eylül'de başlayacak. Yüz yüze eğitime geçiş yaparken, koronavirüs nedeniyle endişeli olan aileler, "Okullarda maske zorunlu mu? Okulda ve sınıfta maske takılacak mı?" diye merak ediyor.

OKULLARDA MASKE ZORUNLU MU?

Eğitim öğretim faaliyetlerinin aksamaması için 2021-2022 eğitim öğretim yılında yüz yüze sisteme geri dönüldü. Ancak okullarda bulaşı riskini önlemek amacıyla pek çok tedbir alındı. Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından takip edilen bu düzenlemeler arasında maske zorunluluğu da yer alıyor. Bakanlığın yayınladığı yüz yüze eğitim programına göre; öğrenciler, öğretmenler ve okul personelinin okul içinde maske takması zorunludur.

DERSTE VE SINIFTA MASKE TAKILACAK MI?

Öğrenci ve öğretmenlerin özellikle sınıf ortamında ve ders esnasında maskelerini ağız ve burun kapalı olacak şekilde takması zorunludur. Farklı sınıflarda ders veren öğretmenlerin ders arasında maskesini değiştirmesi de istenmektedir. Ayrıca öğrencilerin de belli aralıklarla maskeleri değiştirmesi gerekmektedir.

ÖĞRENCİLERE OKULDA MASKE DAĞITILACAK MI?

MEB Bakanı Özer, yeni eğitim-öğretim döneminde tüm öğretmenlerin, personelin ve öğrencilerin okullara maske takarak geleceğini belirtti. Öğrenci, öğretmen ve personelin okullarda bulunduğu süre içerisinde yeniden maskeye ihtiyaç duymaları durumunda ücretsiz maske desteği verileceğini belirtti.

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