Okullarda LGS hazırlıkları tamam
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Okullarda LGS hazırlıkları tamam

Okullarda LGS hazırlıkları tamam Liselere Giriş Sınavı için okullarda hazırlıklar tamamlandı.

19.06.2020 19:42 | Son Güncelleme: 19.06.2020 20:42

Okullarda LGS hazırlıkları tamam

ANKARA - Liselere Giriş Sınavı için okullarda hazırlıklar tamamlandı.

20 Haziran 2020 Cumartesi günü bütün sınav merkezlerinde imtihanlar Türkiye saati ile saat 09.30 ve 11.30'da başlayacak. Koronavirüs salgını sebebiyle bu yıl ki sınav için önemli tedbirler alındı. Maske, sosyal mesafe ve hijen konusu ön planda tutuluyor. İmtihana girecek öğrenciler 09: 00 itibariyle içeriye alınacak. Öğrenciler okullara maske ile gelecek. Okulla girişle birlikte önce geldikleri maskeler alınacak yerine yenisi verilecek ardından girişte bulunan dezenfekte ile ellerini yerde bulunan halıda ise ayaklarını dezenfekte edip öyle içeriye alınacak. Öğrenciler e-okul sistemi üzerinde girecekleri sınav salonunu öğrenebilecek ayrıca okullun giriş kapılarına listeler asıldı. Sosyal mesafenin korunması için tek kişilik sıralarda sınava girecek.

Okullarda LGS hazırlıkları tamam

Kaynak: İHA

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