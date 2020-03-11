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Eskişehir, Güncel

Okullarda koronavirüs önlemleri

Eskişehir'deki okullarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmaları yapıldı.

11.03.2020 17:06 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:08
Okullarda koronavirüs önlemleri

Eskişehir'deki okullarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmaları yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığının talimatları doğrultusunda okullarda temizlik ve dezenfekte çalışmaları sürüyor.

Kent merkezindeki 139 bin 704 öğrencinin eğitim gördüğü 490 okulda özel sektör firmalarından temin edilen solüsyonlarla koronavirüs ve diğer virüslere karşı dezenfekte uygulaması başlatıldı. Binaların temizliği gerçekleştirildi.

Dezenfekte uygulamasının hafta boyunca süreceği öğrenildi.

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Okullarda koronavirüs önlemleri

Kaynak: AA

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Okullarda koronavirüs önlemleri

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