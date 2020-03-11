Okullarda koronavirüs önlemleri Eskişehir'deki okullarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmaları yapıldı.

Eskişehir'deki okullarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmaları yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığının talimatları doğrultusunda okullarda temizlik ve dezenfekte çalışmaları sürüyor.

Kent merkezindeki 139 bin 704 öğrencinin eğitim gördüğü 490 okulda özel sektör firmalarından temin edilen solüsyonlarla koronavirüs ve diğer virüslere karşı dezenfekte uygulaması başlatıldı. Binaların temizliği gerçekleştirildi.

Dezenfekte uygulamasının hafta boyunca süreceği öğrenildi.

Kaynak: AA