Okullarda koronavirüs bilgilendirmesi yapıldı Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Halk Sağlığı Hemşireliği Bölümü ile Çubuk Belediyesi işbirliğinde ilçedeki okullarda ve Kur'an kurslarında koronavirüs hakkında bilgilendirme yapıldı.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Halk Sağlığı Hemşireliği Bölümü ile Çubuk Belediyesi işbirliğinde ilçedeki okullarda ve Kur'an kurslarında koronavirüs hakkında bilgilendirme yapıldı.

AYBÜ Halk Sağlığı Hemşireliği Bölümü öğretim görevlileri ve öğrencileri tarafından yürütülen çalışma kapsamında ilçedeki okul ve Kur'an kurslarında öğretmenler ve öğrencilere bilgi verildi.

Dr. Öğr. Üyesi Esma Kabasakal, "Bölümümüzdeki 8 öğretim görevlisi, 5 hemşire ve 124 öğrencimiz ile birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yapılan çalışmalarda virüse karşı korunmak için neler yapılması gerektiğini anlatıyoruz. Öğretmenler ve öğrencilerle başlayan eğitimlerle amacımız toplumun tümüne ulaşmak." dedi.

Kaynak: AA