Okullarda Korece mi öğretilecek? Türkiye'de hangi okullarda Korece öğretilecek?

Türkiye'deki devlet okullarında Korece, Güney Kore'deki okullarda ise ise Türkçe öğretilecek. Ulusal Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un toplumsal medyadan yaptığı paylaşım, Güney Kore kültürüyle ilgilenen öğrencileri heyecanlandırdı. Peki, Okullarda Korece mi öğretilecek? Türkiye'de hangi okullarda Korece öğretilecek?

Türkiye'deki devlet okullarında Korece, Güney Kore'deki okullarda ise ise Türkçe öğretilecek. Ulusal Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un toplumsal medyadan yaptığı paylaşım, Güney Kore kültürüyle ilgilenen öğrencileri heyecanlandırdı. Bakan Selçuk ile Güney Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Won Ik Lee ortasında yapılan görüşmede, Korece ve Türkçenin iki ülkede de öğretilmesine yönelik çalışmaları kapsayan eğitim işbirliklerinin masaya yatırıldığını belirtti. Okullarda Korece dersleri ne zaman başlayacak, merak konusu oldu. Ülkemizde Güney Kore dizileri izleyen, şarkıları dinleyenlere sevindiren haber, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. İşte detaylar...

TÜRKİYE'DE HANGİ OKULLARDA KORECE ÖĞRETİLECEK?

Güney Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği vazifesine atanan Won Ik Lee Ulusal Eğitim Bakanlığına ziyarette bulundu. Görüşme sonrasında açıklama yapan Bakan Selçuk, "Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği vazifesine atanan Sayın Won Ik Lee Bakanlığımızı ziyaret etti. Korece ve Türkçenin ülkelerimizde öğretilmesine yönelik çalışmaları da kapsayan eğitim işbirliklerimizi ele aldık. Bu vesileyle kendilerine tekrar muvaffakiyetler diliyorum" dedi.

OKULLARDA KORECE NE VAKİT BAŞLIYOR?

Türkiye'de Korece lisanı, Ulusal Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda öğretilmeye başlanacak. Korece lisanının, lise müfredatında yer alması öngörülüyor. Ancak derslerin ne vakit başlayacağı şimdi aşikâr değil. Ziya Selçuk'un önümüzdeki günlerde ayrıntıları paylaşması bekleniyor.

OKULLARDA ÖĞRETİLEN YABANCI LİSANLAR

Ulusal Eğitim Bakanlığı tarafından daha evvel yapılan açıklamada, "Okullarda hangi lisanların zarurî yabancı lisan olarak okutulacağı Bakanlar Konseyi Kararı ile belirlenir. Bakanlar Heyeti Kararı 9 lisan belirledi ve Arapça da bunlardan biri. Japonca, İngilizce, Almanca, Çince, Rusça… Bu lisanlar daha da arttırılabilir. Şu anda aileler ve öğrencilerimiz çoğunlukla İngilizce'yi seçiyorlar" denildi.

Ulusal Eğitim Bakanlığı, okullarda öğretilebilecek yabancı lisanlara yenilerini ekledi. Buna nazaran, okullarda Farsça, Korece, Urduca, Bulgarca ve Ukraynaca lisanlarının eğitim ve öğretiminin yapılması kararlaştırıldı.

KORECE NASIL BİR LİSAN, HANGİ ÜLKELERDE KONUŞULUYOR?

Korece, Kore yarımadasında ve komşusu Çin'e bağlı Yanbian Kore Özerk Vilayeti'nde yaygın olarak kullanılan bir lisandır. Hem Kuzey Kore hem de Güney Kore'nin resmi lisanıdır. Lisan, hece alfabesi olan Hangıl yahut Çince karakterler olan Hanja ile yazılabilir.

Dünyada eski SSCB, Avustralya, ABD, Kanada, Brezilya, Japonya ve Filipinler'deki göçmen komünitelerle birlikte toplam 78 milyon Koreli vardır.

Koreliler tarih boyunca Hanja ismini verdikleri Çince yazı karakterlerini kullanmıştır. Günümüzde ise ağzın ve lisanın aldığı biçime nazaran karakterize edilen Kore alfabesi Hangul kullanılmaktadır. Güney Kore'de çocuklara hala 1800 adet Çince karakter öğretilmektedir.