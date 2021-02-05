Okullarda Korece mi öğretilecek? Türkiye'de hangi okullarda Korece öğretilecek?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Okullarda Korece mi öğretilecek? Türkiye'de hangi okullarda Korece öğretilecek?

05.02.2021 16:18 | Son Güncelleme: 05.02.2021 16:22
Okullarda Korece mi öğretilecek? Türkiye'de hangi okullarda Korece öğretilecek?

Türkiye'deki devlet okullarında Korece, Güney Kore'deki okullarda ise ise Türkçe öğretilecek. Ulusal Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un toplumsal medyadan yaptığı paylaşım, Güney Kore kültürüyle ilgilenen öğrencileri heyecanlandırdı. Peki, Okullarda Korece mi öğretilecek? Türkiye'de hangi okullarda Korece öğretilecek?

Türkiye'deki devlet okullarında Korece, Güney Kore'deki okullarda ise ise Türkçe öğretilecek. Ulusal Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un toplumsal medyadan yaptığı paylaşım, Güney Kore kültürüyle ilgilenen öğrencileri heyecanlandırdı. Bakan Selçuk ile Güney Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Won Ik Lee ortasında yapılan görüşmede, Korece ve Türkçenin iki ülkede de öğretilmesine yönelik çalışmaları kapsayan eğitim işbirliklerinin masaya yatırıldığını belirtti. Okullarda Korece dersleri ne zaman başlayacak, merak konusu oldu. Ülkemizde Güney Kore dizileri izleyen, şarkıları dinleyenlere sevindiren haber, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. İşte detaylar...

TÜRKİYE'DE HANGİ OKULLARDA KORECE ÖĞRETİLECEK?

Güney Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği vazifesine atanan Won Ik Lee Ulusal Eğitim Bakanlığına ziyarette bulundu. Görüşme sonrasında açıklama yapan Bakan Selçuk, "Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği vazifesine atanan Sayın Won Ik Lee Bakanlığımızı ziyaret etti. Korece ve Türkçenin ülkelerimizde öğretilmesine yönelik çalışmaları da kapsayan eğitim işbirliklerimizi ele aldık. Bu vesileyle kendilerine tekrar muvaffakiyetler diliyorum" dedi.

OKULLARDA KORECE NE VAKİT BAŞLIYOR?

Türkiye'de Korece lisanı, Ulusal Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda öğretilmeye başlanacak. Korece lisanının, lise müfredatında yer alması öngörülüyor. Ancak derslerin ne vakit başlayacağı şimdi aşikâr değil. Ziya Selçuk'un önümüzdeki günlerde ayrıntıları paylaşması bekleniyor.

OKULLARDA ÖĞRETİLEN YABANCI LİSANLAR

Ulusal Eğitim Bakanlığı tarafından daha evvel yapılan açıklamada, "Okullarda hangi lisanların zarurî yabancı lisan olarak okutulacağı Bakanlar Konseyi Kararı ile belirlenir. Bakanlar Heyeti Kararı 9 lisan belirledi ve Arapça da bunlardan biri. Japonca, İngilizce, Almanca, Çince, Rusça… Bu lisanlar daha da arttırılabilir. Şu anda aileler ve öğrencilerimiz çoğunlukla İngilizce'yi seçiyorlar" denildi.

Ulusal Eğitim Bakanlığı, okullarda öğretilebilecek yabancı lisanlara yenilerini ekledi. Buna nazaran, okullarda Farsça, Korece, Urduca, Bulgarca ve Ukraynaca lisanlarının eğitim ve öğretiminin yapılması kararlaştırıldı.

KORECE NASIL BİR LİSAN, HANGİ ÜLKELERDE KONUŞULUYOR?

Korece, Kore yarımadasında ve komşusu Çin'e bağlı Yanbian Kore Özerk Vilayeti'nde yaygın olarak kullanılan bir lisandır. Hem Kuzey Kore hem de Güney Kore'nin resmi lisanıdır. Lisan, hece alfabesi olan Hangıl yahut Çince karakterler olan Hanja ile yazılabilir.

Dünyada eski SSCB, Avustralya, ABD, Kanada, Brezilya, Japonya ve Filipinler'deki göçmen komünitelerle birlikte toplam 78 milyon Koreli vardır.

Koreliler tarih boyunca Hanja ismini verdikleri Çince yazı karakterlerini kullanmıştır. Günümüzde ise ağzın ve lisanın aldığı biçime nazaran karakterize edilen Kore alfabesi Hangul kullanılmaktadır. Güney Kore'de çocuklara hala 1800 adet Çince karakter öğretilmektedir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Demet Akalın Didem Kınalı Jason Statham
Spor Ömer Ali Erol Bulut Hakan Kutlu Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Rusya Terör Mahkeme Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Okullarda Korece mi öğretilecek? Türkiye'de hangi okullarda Korece öğretilecek? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 16:22:40. #1.15#
title