Okullarda karne heyecanı yaşandı - Haberler
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Okullarda karne heyecanı yaşandı

AA / Ümit Kahrıman - Haberler | Güncel

Osmaniye'de karne dağıtımı Okul tabelası Vali Erdinç Yılmaz'ın velilerle sohbet etmesi Vali ErdinçYılmaz'ın öğrencilere karne vermesi Vali Erdinç Yılmaz'ın öğrencilere hediye vermesi Öğrencilerin karneleri Vali Erdinç Yılmaz ile röportaj Öğrenciler ile röportaj OSMANİYE - Osmaniye'de...

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de karne dağıtımı

Okul tabelası

Vali Erdinç Yılmaz'ın velilerle sohbet etmesi

Vali ErdinçYılmaz'ın öğrencilere karne vermesi

Vali Erdinç Yılmaz'ın öğrencilere hediye vermesi

Öğrencilerin karneleri

Vali Erdinç Yılmaz ile röportaj

Öğrenciler ile röportaj OSMANİYE - Osmaniye'de öğrenciler, 2021-2022 eğitim-öğretim yılının ilk yarısının sona ermesiyle karnelerini aldı.

Okullarda karne heyecanı yaşandı

Okullarda karne heyecanı yaşandı

Okullarda karne heyecanı yaşandı

AA / Ümit Kahrıman - Son Dakika Haberleri

Erdinç Yılmaz, Osmaniye, Röportaj, Okul, Güncel, Haber

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