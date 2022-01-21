Okullarda karne heyecanı yaşandı

Osmaniye'de karne dağıtımı Okul tabelası Vali Erdinç Yılmaz'ın velilerle sohbet etmesi Vali ErdinçYılmaz'ın öğrencilere karne vermesi Vali Erdinç Yılmaz'ın öğrencilere hediye vermesi Öğrencilerin karneleri Vali Erdinç Yılmaz ile röportaj Öğrenciler ile röportaj OSMANİYE - Osmaniye'de...