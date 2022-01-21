Okullarda karne heyecanı yaşandı
Osmaniye'de karne dağıtımı Okul tabelası Vali Erdinç Yılmaz'ın velilerle sohbet etmesi Vali ErdinçYılmaz'ın öğrencilere karne vermesi Vali Erdinç Yılmaz'ın öğrencilere hediye vermesi Öğrencilerin karneleri Vali Erdinç Yılmaz ile röportaj Öğrenciler ile röportaj OSMANİYE - Osmaniye'de...
OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de karne dağıtımı
Okul tabelası
Vali Erdinç Yılmaz'ın velilerle sohbet etmesi
Vali ErdinçYılmaz'ın öğrencilere karne vermesi
Vali Erdinç Yılmaz'ın öğrencilere hediye vermesi
Öğrencilerin karneleri
Vali Erdinç Yılmaz ile röportaj
Öğrenciler ile röportaj OSMANİYE - Osmaniye'de öğrenciler, 2021-2022 eğitim-öğretim yılının ilk yarısının sona ermesiyle karnelerini aldı.