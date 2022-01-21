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Okullarda karne heyecanı yaşandı

AA / Salim Taş - Haberler | Güncel

Karnelerini alan öğrenciler Okullarda karne heyecanı yaşandı HATAY - Hatay'da öğrenciler, törenlerle karnelerini alma sevinci yaşadı.

ALTINÖZÜ, HATAY (AA) - Karnelerini alan öğrenciler Okullarda karne heyecanı yaşandı

HATAY - Hatay'da öğrenciler, törenlerle karnelerini alma sevinci yaşadı.

Hatay

Hatay'da yaklaşık 440 bin öğrenci, karne almanın heyecanı yaşadı.

Kentte 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle karnesini alan öğrenciler tatile çıktı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mesut Çerko, AA muhabirine, il genelindeki öğrencilerin karnelerini alarak tatile çıktıklarını söyledi.

Çerko, yılın ikinci döneminde de tüm öğrencilere başarı diledi.

Okullarda karne heyecanı yaşandı

Okullarda karne heyecanı yaşandı

Okullarda karne heyecanı yaşandı

AA / Salim Taş - Son Dakika Haberleri

Altınözü, okullar, Hatay, Güncel, Haber

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