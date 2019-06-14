Okullarda karne heyecanı - MARDİN/HAKKARİ/ERZURUM/

Elazığ, Bingöl ve Mardin'de 2018-2019 eğitim öğretim yılını tamamlayan ilköğrenim ve ortaöğrenim seviyesindeki öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

Elazığ'da İbrahim Gök İlkokulunda düzenlenen törende Vali Çetin Oktay Kaldırım beraberinde İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk ile sınıfları gezerek çocukların geleceğe hazırlanmasında büyük fedakarlık gösteren öğretmenlere teşekkür etti.

Kaldırım, bir süre sohbet ettiği öğrencilere karne hediyesi olarak kitap ve satranç takımı hediye etti.

Öğrencilere hitap eden Kaldırım, çocukların ve gençlerin ülkenin geleceğinin teminatı olduğunu, onların bilgili ve ahlaklı olarak yetişmesinin büyük önem arz ettiğini belirtti.

Bu noktada öğretmenlere büyük görevler düştüğünü dile getiren Kaldırım, "Ülkemizin bir hedefi var, dünya lideri bir ülke olmak. Bu hedefe de yine sizlerle birlikte yürüyeceğiz. Bizden daha başarılı olacaksınız, içinizden idareciler çıkacak, bizlerden daha iyi idareci olacaksınız, dünyanın en iyisi olacaksınız. Mühendis olanlar en iyi mühendis olacak, buna gönülden inanıyoruz." dedi.

Karnelerini alırken büyük heyecan duyan öğrenciler, yaz tatiline girmenin mutluluğunu yaşadı.

Bingöl

Bingöl'de de Ankara Büyükşehir İlköğretim Okulunda düzenlenen törene katılan Vali Kadir Ekinci, öğrencilere karne dağıttı.

İl genelindeki 365 okulda eğitim gören 59 bin 491 öğrencinin karnelerini alarak tatile girdiğini belirten Ekinci,

"2018-2019 eğitim yılını kazasız belasız bir şekilde geride bıraktık. Karnelerini alan çocuklarımızın, yavrularımızın tatillerini en iyi şekilde değerlendirmelerini istiyorum. Bu çocukların yetişmesinde emeği geçen başta aileler olmak üzere, öğretmenlere de çok teşekkür ediyorum." dedi.

Karnelerle birlikte çocuklara dağıtılan fidanların da dikilmesini isteyen Ekinci, "Bu fidanlar sizin gibidir, bunlara bol su vereceksiniz. Tatilde az çalışıp çok oynayacaksınız. Kitap okumayı da ihmal etmeyeceksiniz." diye konuştu.

Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin, okul müdürleri ve veliler katıldı.

Mardin

Mardin'de Artuklu Hacı Hamdiye Özdemir Ortaokulunda karne dağıtım törenine katılan Vali Mustafa Yaman, yaklaşık 250 bin öğrencinin bir eğitim yılını daha bitirmesi sebebiyle bir araya geldiklerini söyledi.

Başarılı bir yıl geçtirdiklerine inandığını belirten Yaman, şöyle devam etti:

"Biz de bu heyecanlı günlerinde onlarla birlikte olduk. Okullardaki eksiklerimizi gidermiş olacağız, inşaatlarımızı kısa sürede bitireceğiz. Önümüzdeki yıl inşallah eğitim öğretim yılında eksiksiz olarak yeni başlayacak yavrularımızla birlikte girmiş olacağız."

Daha sonra öğrencilere karneleri verildi.

Törene İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, İl Müftüsü İsmail Çiçek, AFAD İl Müdürü Davut Esen, veliler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA