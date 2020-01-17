: Okullarda karne heyecanı

17.01.2020 16:10 | Son Güncelleme: 17.01.2020 16:11

Mardin'in Midyat ve Ömerli ilçeleri ile Batman'ın Gercüş ve Sason ilçelerinde 2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle öğrenciler karne almanın heyecanını yaşadı.

Mardin'in Midyat ilçesinde İstiklal İlkokulunda düzenlenen karne töreninde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, ilçedeki 169 okulda 30 bin öğrencinin karne heyecanı yaşadığını belirtti.

Yarıyıl tatilinin verimli bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğine işaret eden Altay, "Kötü karne için öğrencileri kırmayıp, veli ve öğretmenler olarak onların eksikliklerin tespit edilmesi gerektiğini önemsiyoruz. Çünkü o eksikliklerin üzerinde durup ikinci dönem bunları tamamlama adına bir gayret içerisinde olmamız çok daha önemli." diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrencilere karne ve hediyeler verildi, sıcak çorba ikram edildi.

Ömerli

Mardin'in Ömerli ilçesinde bulunan Zübeyde Hanım Anaokulu'nda Kaymakam Hamza Türkmen ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Adnan Çiftçi'nin katılımıyla karne töreni düzenlendi.

Kendi çocuklarına da karne veren Kaymakam Türkmen, anaokulu öğrencileri ile bir süre sohbet etti.

İlk defa karne alan minik öğrencilerin mutlu ve heyecanlı tavırları renkli görüntüler oluşturdu. Çocuklarının ilk karne heyecanına ortak olan bazı veliler ise duygulu anlar yaşadı.

Programda konuşan okul müdürü Nermin Kaya, çocukların geleceğini düşünerek okul öncesi ve anaokulu eğitimi almaları konusunda duyarlı davrandıkları için velilere teşekkür etti.

Gercüş

Batman'ın Gercüş ilçesinde, Ziya Gökalp Ortaokulu'da karne dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Karne dağıtım töreninde konuşan okul müdürü Kudbettin Çelik, huzur ve başarı dolu bir eğitim öğretim döneminin ardından yarıyıl tatiline girdiklerini dile getirdi.

Öğrencilere güzel bir tatil geçirmeleri temennisinde bulunan Çelik, "Bol bol kitap okuyun. Eskiye göre daha iyi şartlarda eğitim görmektesiniz. Sizler inandıktan sonra başarılamayacak hiçbir şey yoktur." dedi.

Karne dağıtımının ardından öğretmen ve öğrenciler okul bahçesinde toplu fotoğraf çekimi yaptı.

Sason

Batman'ın Sason ilçesinde de Yunus Emre İlkokulu'nda düzenlenen karne programında bir konuşma yapan Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, eğitim ve öğretimin önemine değinerek karne alan öğrencileri tebrik etti.

Öğrenciler mutluluk ve huzur dolu bir tatil dönemi geçirmelerini dileyen Özadalı, "Çok şükür sorunsuz bir eğitim ve öğretim yılı geçirdik. Bunu sağlayan öğretmenlerimize ve idarecilerimize çok teşekkür ediyorum. " dedi.

Yapılan konuşmalardan sonra öğrencilere karneleri verildi.

Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Çağlayan, kurum amirleri, öğretmenler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA

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