Okullarda karne heyecanı

17.01.2020 15:06 | Son Güncelleme: 17.01.2020 15:24

Kayseri, Niğde, Sivas, Kırıkkale, Yozgat ve Kırşehir'de karnelerini alan öğrenciler 2 hafta sürecek yarıyıl tatiline girdi.

Kayseri'de 308 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı. Mehmet Zeynep Akköse İlkokulundaki programa katılan Vali Şehmus Günaydın, derslikleri dolaşarak öğrencilere karnelerini dağıttı ve onlarla sohbet etti.

Günaydın, burada yaptığı konuşmada, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yürütülmesinde gayret gösteren yöneticilere ve öğretmenlere teşekkür ederek öğrencilere iyi tatiller diledi.

Eğitimin önemini vurgulayan Günaydın, öğrencilere yarıyıl tatilini dinlenerek geçirmeleri ve teknoloji bağımlılığından uzak durmalarını tavsiye etti.

Törene katılan Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, AK Parti milletvekili Taner Yıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Talas Kaymakamı Zekeriya Güney de karne dağıttı.

Niğde

Niğde'de 405 okulda eğitim gören 72 bin 375 öğrenci karnelerini aldı.

Yıldıztepe beldesindeki Şehit Ahmet Saltık İlkokulunu ziyaret eden Vali Yılmaz Şimşek, sınıfları gezerek öğrencilere karne ve hediyelerini verdi.

Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrenciler ve veliler için heyecanlı bir gün olduğunu söyledi.

Onların heyecanlarına ortak olmak için Yıldıztepe beldesindeki okulu ziyaret ettiklerini belirten Şimşek, "Öğrencilerimize karnelerini takdim ettik, sevinçlerine ortak olduk. Tatil boş oturmak demek değildir. Öğrencilerimiz tatili en iyi şekilde değerlendirsinler. Onlara kitap okumalarını, arkadaşlarıyla bolca vakit geçirmelerini, müze ve sinemaya gitmelerini tavsiye ediyorum. Aynı zamanda da zayıf olan derslerine çalışmalarını tavsiye ediyorum. Bütün öğrencilere iyi tatiller diliyorum." dedi.

Sivas

Sivas'ta da öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

Sivas Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, Hayırsever Lütfi Abay İlkokulu ile Şehit Nuri Yazanel Anaokulunu ziyaret ederek, öğrencilerin karnelerini dağıttı.

Yıldızhan, öğrencilere Vali Salih Ayhan tarafından hazırlatılan ve içerisinde kitap bulunan hediye paketlerini öğrencilere verdi.

İl genelinde 712 okulda 115 bin 714 öğrencinin karne heyecanı yaşadığı öğrenildi.

Karne dağıtım törenine, Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Necmettin Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı katıldı.

Kırıkkale

Kırıkkale'de 272 okulda 48 bin 90 öğrenci karne sevinci yaşadı.

İsmail Üstüner İlkokulunda düzenlenen törende Vali Yardımcısı Sait Özkılınç, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi ve öğretmenler, öğrencilerin karnelerini dağıttı.

Başarılı öğrencilere hediyeler verildi.

Yozgat

Yozgat'ta 73 bin 360 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.



Erdoğan Akdağ İlkokulundaki törende konuşan Vali Kadir Çakır, 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk döneminde öğrencilerle birlikte karne heyecanı yaşadıklarını söyledi.

Okulun önemli olduğunu ancak evdeki eğitim çok önem arz ettiğini belirten Çakır, "Bütün işi öğretmenlere bırakmayın. Evdeki düzen ve disiplin çocukların yetişmesinde çok önemli. Çocukları aşağılamayın, değerli olduklarını mutlaka hissettirin. Başkaları ile kıyaslayıp, onları yok saydığınızda size de bize de topluma da çok büyük zararları oluyor maalesef. Hem velilerimiz hem de çocuklarımız açısından zaman çok hızlı geçiyor. Zamanı iyi değerlendirelim." dedi.

Vali Çakır, öğrencilere karne ve hediyelerini verdi.

Törene Vali Yardımcısı İzzet Ercan, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Kırşehir

Kırşehir Valisi İbrahim Akın ve Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, merkeze bağlı Çayağzı köyündeki TEV Zahide Zehra Garring İlk ve Ortaokulunu ziyaret ederek, öğrencilere karnelerini verdi ve sohbet etti.

Vali Akın, yaptığı açıklamada, Kırşehir genelinde 212 okulda 43 bin 742 öğrencinin karne aldığını belirtti.



Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Akın, şöyle devam etti:



"Öğrencilerimiz yarıyıl tatilinde iyi dinlenerek ikinci döneme zinde ve dinlenmiş bir vaziyette başlayacaklar. Burada karnelerini dağıtıyor, öğrencilerimizin heyecanına ortak oluyoruz. Eğitim kalitesiyle kendini ispat etmiş marka kent olan ilimizde öğrencilerimizin karnelerinin iyi olması aileleri gibi bizleri de sevindirdi."



Başkan Ekicioğlu da bir köy okulunda öğrencilerin karne heyecanına ortak olduklarını vurgulayarak, "Öğrenciler yarıyıl tatilinde bol kitap okuyarak, ders tekrarı yaparak ve oyunlar oynayarak dinleneceklerdir. Eğitimde iyi bir noktada olan Kırşehir'de öğrencilere ve öğretmenlere iyi tatiller diliyorum." diye konuştu.



Konuşmaların ardından Akın ve Ekicioğlu, ilk ve ortaokuldaki öğrencilere karnelerini dağıttı.



Törene İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz, Okul Müdürü Murat Gürsoy, okul idarecileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA