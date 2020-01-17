: Okullarda karne heyecanı

17.01.2020 09:56 | Son Güncelleme: 17.01.2020 09:58

Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta öğrenciler, karnelerini aldı.

Şanlıurfa'da 15 Temmuz İlkokulu'nda yapılan programda İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer, sınıfları gezerek, öğrencilerle sohbet etti.

Yapıcıer, daha sonra öğrencilere karnelerini dağıttı ve iyi tatiller diledi.

Şanlıurfa'da 683 bin öğrencinin karne heyecanı yaşadığını belirterek, "Tatilin öğrenciler için çok büyük anlamı ve önemi var. Öğrenciler okuldaki yorgunluklarını hak ettikleri gibi üstlerinden atabilecekleri oyun ve etkinliğe dayalı ortamda geçirmelerini özellikle istiyoruz kendilerinden." dedi.

Kaynak: AA

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