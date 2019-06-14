Okullarda karne heyecanı

Elazığ, Bingöl ve Mardin'de 2018-2019 eğitim öğretim yılını tamamlayan ilköğrenim ve ortaöğrenim seviyesindeki öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

Elazığ'da İbrahim Gök İlkokulunda düzenlenen törende Vali Çetin Oktay Kaldırım beraberinde İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk ile sınıfları gezerek çocukların geleceğe hazırlanmasında büyük fedakarlık gösteren öğretmenlere teşekkür etti.

Kaldırım, bir süre sohbet ettiği öğrencilere karne hediyesi olarak kitap ve satranç takımı hediye etti.

Öğrencilere hitap eden Kaldırım, çocukların ve gençlerin ülkenin geleceğinin teminatı olduğunu, onların bilgili ve ahlaklı olarak yetişmesinin büyük önem arz ettiğini belirtti.

Bu noktada öğretmenlere büyük görevler düştüğünü dile getiren Kaldırım, "Ülkemizin bir hedefi var, dünya lideri bir ülke olmak. Bu hedefe de yine sizlerle birlikte yürüyeceğiz. Bizden daha başarılı olacaksınız, içinizden idareciler çıkacak, bizlerden daha iyi idareci olacaksınız, dünyanın en iyisi olacaksınız. Mühendis olanlar en iyi mühendis olacak, buna gönülden inanıyoruz." dedi.

Karnelerini alırken büyük heyecan duyan öğrenciler, yaz tatiline girmenin mutluluğunu yaşadı.

Kaynak: AA