Okullarda karne heyecanı

2018-2019 eğitim öğretim yılının bitmesiyle dolayısıyla Yeşilyurt ilçesinde bin 985 öğrenci karnelerini aldı.

Çerkez Danişment Köyü İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine Kaymakam Muhammed Sait Baytok ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Aymak katıldı.

Baytok, öğrencilere karnelerinin yanında kitap da hediye ederek, "Öğretmenlerinizin tatilde yapmanı gerekenler konusundaki sözlerini unutmayın, tatilde ailenizi üzmeyin ve bol bol kitap okuyun." dedi.

Kaynak: AA