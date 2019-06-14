Okullarda karne heyecanı
Siirt'te de 517 okulda eğitim gören 91 bin 170 öğrenciye karne dağıtıldı.
Siirt'te de 517 okulda eğitim gören 91 bin 170 öğrenciye karne dağıtıldı.
Cumhuriyet İlkokulu'ndaki törene katılan Vali Yardımcısı Erkan Savar, sınıfları gezerek çocukların yetişmesi için büyük fedakarlık gösteren öğretmenlere teşekkür etti.
Kaynak: AA
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