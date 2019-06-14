Okullarda karne heyecanı

Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te öğrenciler, karnelerini aldı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, merkez Şahinbey ilçesi Sakarya Mahallesi'ndeki Münire Kemal Kınoğlu Ortaokulunda öğrencilere karnelerini verdi.

Gül, burada yaptığı açıklamada, eğitim öğretim yılının verimli geçtiğini ve kentte yaklaşık 590 bin öğrencinin karne aldığını söyledi.

Spor Şehri Gaziantep Projesi'nin sürdüğünü ifade eden Gül, şöyle devam etti:

"Özellikle diğer şehirlerden olmayan Gaziantep'te yapılan bir uygulama var. Öğrencilerimize 4. sınıftan 12. sınıfa kadar, tamamına spor ayakkabısı Şahinbey Belediyemiz tarafından hediye edildi. 'Spor şehri Gaziantep' projemiz devam ediyor. Her okulda okul spor kulüplerimiz var. Belediyelerle de bir protokol yapmıştık. Spor malzemeleri ve buna benzer ihtiyaçları karşılıyorlardı. Bunu da projenin bir parçası olarak değerlendirebiliriz."

Gül, öğrencilere özellikle yaz tatilinde bol bol spor yapmalarını ve kitap okumalarını tavsiye ederek, "Özellikle Milli Eğitim Bakanımızın tavsiye ettiği yaklaşık 75 etkinlik var. Bu etkinlikler evimizde, mahallemizde, ailelerimizle, çocuklarımızla, kardeşlerimizle çok rahat yapabileceğimiz etkinlikler. Velilerimize özellikle velilerimizden istirhamımız, etkinlikleri çocuklarla beraber yapmaları." diye konuştu.

Vali Gül, Gaziantep'te yaklaşık 60 bin civarında Suriyeli öğrencinin de karne sevinci yaşadığını sözlerine ekledi.

Programda karnesini alan öğrencilere, kitap ve spor ayakkabısı hediye edildi.

Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da iştirak etti.

Malatya

Malatya Valisi Aydın Baruş, Yeşilyurt Yakınkent İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) İlkokulunda karne dağıtım törenine katıldı.

Burada konuşan Baruş, öğrenciler için sevinçli bir gün olduğunu söyledi.

Çocukların yüzündeki sevinci görmenin kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Baruş, "Başarılı bir eğitim ve öğretim yılı geçirdiğimiz kanaatindeyim. 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında kentte 854 okulda 15 bin 608 okul öğrencisi, 52 bin 263 ilkokul öğrencisi, 56 bin 380 ortaokulda, 49 bin 790 lise öğrencisi olmak üzere toplam 174 bin 50 öğrencimiz bugün karne alacak." diye konuştu.

Yarın Yükseköğretim Kurumları Sınavı yapılacağını da hatırlatan Baruş, şöyle devam etti:

"11 bini son sınıf öğrencisi olmak üzere toplam 36 bin öğrenci kentte sınava girecek. Çocuklarımızın geleceği açısından bu sınav çok önemli. Valilik olarak, yayımladığımız mesajda da 15-16 Haziran'da sınav saatlerinde öğrencileri rahatsız edecek çevre gürültüsüne meydan verilmemesi konusunda vatandaşları uyarıyoruz. Çocukların konsantre olarak, sessiz ortamda sınava girmeleri çok önemli. Çünkü yıl boyu çalıştılar, emeklerinin karşılığını almak istiyorlar. Bende sınava girecek öğrencilere başarılar diliyorum."

Konuşmaların ardından Baruş, Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı öğrencilere karne vererek, kitap hediye etti.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da okulların tatile girmesi dolayısıyla aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 851 bin 903 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Merkez Eyyübiye ilçesinde bu yıl tamamlanan Sultantepe İlkokulunda düzenlenen törende, Vali Abdullah Erin ile İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, öğrencilerle sohbet etti ve karne dağıttı.

Erin ve Turan, başarılı öğrencilere çeşitli hediyeler vererek, tatili iyi şekilde değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Adıyaman

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez ve İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Yeni Mahalle'de bulunan Menderes İlkokulu'nda karne törenine katıldı.

Vali Pekmez, öğrencilerle sohbet ederek yaz tatilinde bol bol kitap okumalarını önerdi. Karneleri alan öğrenciler, büyük sevinç yaşadı.

Törenin ardından Vali Pekmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hem kente hem de ülke genelinde iyi bir eğitim ve öğretim yılının tamamlandığını belirterek, "Tabii çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Adıyaman, en genç nüfusa sahip şehirlerden biridir. Kentte eğitime büyük önem veriyoruz. İnşallah hafta sonu da üniversite sınavı yapılacak. Sınava girecek tüm öğrencilere başarılar dilerim. Çocuklarımız uzun bir tatile çıkacak ve mutlaka dinlenecekler. Oyun da oynayacaklar. Bu dönemi kitap okuyarak geçirmelerini diliyorum." dedi.

Kilis

Kilis'te 2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesinden dolayı, 31 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Kilis Valisi Recep Soytürk ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, Emine-Mahmut Kudeyt İlkokulunda düzenlenen programda öğrencilere karnelerini dağıttı.

Öğrencilerle sohbet eden Soytürk, derslerinde başarılı olanları kutlayarak onlardan ideallerinin peşinde koşmasını istedi. Öğrencilerin sorunlarını da dinleyen ve karne hediyelerini veren Soytürk, öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, 24 bini Suriyeli olmak üzere kent genelinde 55 bin öğrencinin karne aldığını kaydetti.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta, Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan ve İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulunda karne dağıtım törenine katıldı.

Sınıfları gezen Okatan ve Yılmaz, öğrencilerle sohbet etti. 1. sınıf öğrencisi Elif, sınıfa gelenleri karşılarken söyleyeceklerini heyecandan unutunca ağlayarak sırasına gitti.

Bunun üzerine Okatan, öğrenci teskin etti. Daha sonra öğrencinin ezberlediği metni sorunsuz okuması, arkadaşlarınca alkışlandı.

Elif Reyyan Evcek, "Anneme söz vermiştim ama heyecanlandım, okuyamadım. Sonra okudum. Bekle beni tatil geliyorum." diyerek duygularını dile getirdi.

Daha sonra Okatan ve beraberindekiler öğrencilerin karnelerini verdi.

Kaymakam Okatan, karnenin sadece bir nottan ibaret olmadığını, bir teşvik unsuru olarak gördüklerini söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz da 288 bin öğrenciye, 14 bin 500 öğretmenle karnelerini verdiklerini belirtti.

Trafik ekipleri de sınıflarda "Dikkat Sizden Notlar Bizden" trafik güvenliği uygulaması hakkında çocukları bilgilendirerek "Sürücü Seyahat Karnesi" dağıttı.

Kaynak: AA