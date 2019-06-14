Okullarda karne heyecanı

Okullarda karne heyecanı

Gaziantep'in İslahiye, Nurdağı ve Nizip ilçelerinde öğrenciler karnelerini aldı.

Okullarda karne heyecanı

Gaziantep'in İslahiye, Nurdağı ve Nizip ilçelerinde öğrenciler karnelerini aldı.

İslahiye Cumhuriyet Ortaokulunda düzenlenen karne dağıtım töreninde, birinci olan 8. sınıf öğrencisi Mehmet Karakuzu, mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.
Öğrenciye takdir ve iftihar belgesi okul müdürü Murat Kurşun ve ailesi tarafından takdim edildi.

Pınarbaşı İlk ve Ortaokulundaki karne dağıtım törenine katılan Kaymakam Muhammed Lütfi Kotan, öğrencilerle fotoğraf çektirdi.
Kotan, öğrencilere tatillerini iyi değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.

İlçede ilk, orta, lise ve anasınıfı olmak üzere 81 okulda, 19 bin 15 öğrenci ile bin 41 öğretmen tatile girdi.
Nurdağı
Nurdağı Nurten Öztürk İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine İlçe Kaymakamı Lokman Düzgün, İlçe Belediye Başkanı Vekili Fehmi Uçar ve İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Kemal Kösekul katıldı.
Öğrencilere karnelerini dağıtan Kaymakam Düzgün, tatile giren öğrencilere bolca kitap okumaları ve güzel zaman geçirmeleri tavsiyesinde bulundu.
Nizip
Nizip Kaymakamı Kemal Şahin, Salih İlhan İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.
İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yaman ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Resul Çot'un da hazır bulunduğu törende konuşan Şahin, tatilin öğrenciler için olduğu kadar idareciler için de bir fırsat olduğunu belirtti.
İlçe Milli Eğitim Müdürü ile eğitim-öğretim yılının değerlendirmesini yapacaklarını anlatan Şahin, "Yeni eğitim öğretim yılı için hazırlıklar yapacağız. İnşallah, eğitim noktasında hazırlayacağımız projelerle yeni dönemi daha ileride tamamlayacağız." dedi.
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Demir ise öğrencilere daha başarılı olmak ve iyi yerlere gelmek için dinlenmelerini ve kitap okumalarını tavsiye etti.

Kaynak: AA
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