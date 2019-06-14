Okullarda karne heyecanı

Sivas, Kırıkkale, Kayseri ve Kırşehir'de 2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesi nedeniyle karne dağıtım törenleri düzenlendi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, ilk olarak Halide Edip Adıvar Anaokulu ile Muhsin Yazıcıoğlu İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilerin karnelerini dağıttı. Ayhan, tatilde okumaları için öğrencilere kitap hediye etti.

Vali Ayhan, Muhsin Yazıcıoğlu İlkokulunda yaptığı konuşmada, "Okulun ismi çok güzel, böyle bir kişinin, bir kimliğin isminde okumak herkese nasip olmaz. Muhsin Yazıcıoğlu gibi bir yiğidonun ismini taşıdığı okulda eğitim görüyorsunuz. Böyle kimlikli okulların isimleri de çok anlamlı olur." dedi.

Vali Ayhan, daha sonra toza karşı alerjisi olan ve evde eğitim gören 11 yaşındaki Ülkü Albayrak'a karnesini verdi.

Albayrak ailesi, Vali Ayhan'ı Selçuklu Mahallesi'ndeki evlerinin girişinde karşıladı. Vali Ayhan, 5. sınıf öğrencisi Ülkü Albayrak ile bir süre sohbet ederek ihtiyaçlarını dinledi.

Albayrak'ın kendisine sosyal medya üzerinden mesaj attığını belirten Ayhan, "Mesajına duyarsız kalmadım. Senin mutluluğuna mutluluk kattıysak ne mutlu bize, öğretmenlerimize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Programa Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ve okul müdürleri katıldı.

Kayseri

Kayseri'de 305 bin öğrenci, karnelerini alarak 2018-2019 eğitim öğretim yılını tamamladı.

Merkez Talas ilçesinde bulunan Yüksek Mimar Selçuk Karakimseli İlkokulunda düzenlenen törende Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci ve öğretmenler, çocuklara karnelerini dağıttı, çeşitli hediyeler verdi.

Öğrencilerle sohbet eden Vali Günaydın, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bugün 2018-2019 eğitim ve öğretim yılını tamamladıklarını söyledi.

Çocukların, geleceğin teminatı olduğunu vurgulayan Günaydın, onların en iyi şekilde eğitilmesinin, geleceğe hazırlanmasının ülke ve millet için büyük önem taşıdığını belirtti.

Kayseri'de 305 bin çocuğun karne aldığını aktaran Günaydın, "Bu çok ciddi bir rakam. 20 bin öğretmenimiz bu çocuklarımızın yetişmesi için büyük bir gayret gösteriyor. Öğretmenlerimiz arasında hiçbir fark görmüyoruz. Bütün öğretmenlerimiz bizim için çok değerlidir, bütün okullarımız bizim için çok kıymetlidir. Okullarımızdaki eğitimin kalitesini artırmamız gerekiyorsa bunu bütün okullarımızda yapmamız gerekiyor." diye konuştu.

Kırıkkale

Kırıkkale'de 49 bin 77 öğrenci karne aldı.

Gazi İlkokulunda gerçekleştirilen karne dağıtım törenine Vali Yardımcısı Emin Alıcı, Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Genç, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, öğrenciler ve veliler katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Tüfekçi, burada yaptığı konuşmada, Kırıkkale'de toplam 244 okulda 49 bin 77 öğrencinin örgün eğitimde karne alma heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Yaptıkları çalışmaların Kırıkkale'ye farklı başarılar getirdiğini aktaran Tüfekçi, şu değerlendirmede bulundu:

"Gerek müdürlüğümüz tarafından hazırlanan projeleri gerçekleştirmeniz gerekse bireysel projeler üreterek eğitime destek verdiğiniz ve farklı bakış açısı sunduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gelecek yıl da hep birlikte güzel çalışmalara imza atacağımızı, ilimizi daha iyi yerlere ulaştıracağımızı umut ediyor, iyi tatiller diliyorum. Yıl boyunca çok çalışarak ve örnek davranışlar sergileyerek güzel bir tatili hak ettiniz. Yaklaşık 3 ay sürecek yaz tatili boyunca dinlenin, oyun oynayın, aileniz ve arkadaşlarınız ile güzel vakit geçirin, spor yapın, yeteneğinizin olduğu ve sevdiğiniz sosyal kurslara gidin ve bol bol kitap okuyun."

Konuşmaların ardından öğrencilerin karneleri dağıtıldı.

Kırşehir

Kırşehir'de, karne dağıtım töreni merkeze bağlı Sıdıklı köyündeki ilkokulda yapıldı.

Vali İbrahim Akın ve İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz, Sıdıklı İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilere karne dağıttı.

Törende bir konuşma yapan Akın, il genelindeki okullarda öğrencilerin karne alacağını belirterek, öğrencilerden hem bedenen hem de ruhen dinlenmelerini istedi. Akın, "Bir eğitim dönemi boyunca çalışan öğrencilerimiz tatili hak etti. Bol bol dinlensinler. Fırsat buldukça da kendilerini geliştirme adına kitap okusunlar." dedi.

Akın, Kırşehir'de eğitim kalitesinin üst seviyede olmasında emeği geçen başta öğretmenler ve veliler olmak üzere herkese teşekkür etti.

Protokol üyeleri ve öğrenciler, karne dağıtımı sonrasında hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA