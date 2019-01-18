Okullarda Karne Heyecanı

Gaziantep'in Nizip, Malatya'nın Darende ve Kale ilçelerinde öğrenciler karnelerini aldı.

Darende'de bulunan okullarda öğrenim gören 6 bin 624 öğrenci, yarıyıl tatili nedeniyle karne heyecanı yaşadı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, Osman Hulusi Ateş Anadolu İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen törende, öğrencilerden yarıyıl tatilini dinlenerek, kitap okuyarak ve aileleriyle birlikte zaman geçirerek değerlendirmelerini istedi.

İnce, "Darende genelinde 30 okulda 6 bin 624 öğrencimiz karne aldı. İlçemizde 490 eğitim çalışanının öğrencilerle yarıyılı tamamladı." dedi.

Kale

Kale Kaymakam Mehmet Güder ise Bent Ortaokulunda düzenlenen karne törenine katıldı.

Okuldaki 15 Temmuz Şehitler Köşesi ve İngilizce sınıfının açılışını yaptıktan sonra öğrencilere karnelerini dağıtan Güder, öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Törene, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Akkaya, İlçe Müftüsü Abdullah Bekiroğlu, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Celal Genç ile muhtarlar ve veliler de katıldı.

- Nizip

Gaziantep'in Nizip Kaymakamı Kemal Şahin, İstiklal Ortaokulu'nda öğrencilere karne dağıttı.

Şahin, İstiklal Ortaokulunda öğrencilerin son derslerine eşlik ederek, onlarla sohbet etti.

Şahin konuşmasında, öğrencilerin yarıyıl tatilini iyi değerlendirmesi gerektiğini belirtti.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Demir ise öğrencilere daha çok başarılı olmaları için bol bol çalışmalarını ve kitap okumalarını tavsiye etti.

Kaynak: AA