Okullarda Karne Heyecanı

Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta öğrenciler, karnelerini aldı.

Malatya'daki programda Vali Aydın Baruş ve İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Rahmi Akıncı İlkokulunda sınıfları gezerek, öğrencilerle sohbet etti.

Baruş, daha sonra öğrencilere karnelerini dağıttı ve iyi tatiller diledi.

Karne dağıtımının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Baruş, kentte 777 okulda 175 bin 226 öğrencinin karne heyecanı yaşadığını belirterek, "Karne başarının ödülüdür. Herkese, bütün öğrencilere ders durumunu görmek üzere kendisine veriler bir belgedir. Karnedeki notların ne olduğu çok önemli değil. Çünkü çocuklarımızın her birinde ayrı cevher var. Önemli olan bunu keşfetmemiz, ortaya çıkarmamız." diye konuştu.

Gaziantep

Gaziantep'te 591 bin 835 öğrenciye karneleri dağıtıldı.

Vali Davut Gül, Şahinbey ilçesindeki Kıbrıs İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret ederek, öğrencilere karnelerini verdi.

Gül, yaptığı açıklamada, öğrencilerin heyecanına ortak olduklarını söyledi.

Gaziantep'te 31 bin 500 öğretmenin görev yaptığını, 1236 okulda yaklaşık 592 bin öğrencinin eğitim öğretim gördüğünü ifade eden Gül, "Bu karneler sadece öğrencilerin değil, aynı zamanda velilerimizin karnesi. Bu karnelerdeki not hangi puan olursa olsun, bu öğrencinin çok başarılı ya da başarısız olduğu anlamına gelmiyor. Asıl başarı, ailesindeki ve sosyal hayatındaki ilişkiler, öz güveninin oluşması, kendi ayakları üzerinde durabilmesidir." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete de karnelerin özellikle ikinci bölümünü önemsediklerini ifade ederek, "Velilerimizden ricamız, davranışlar kısmını hep birlikte değerlendirmeleridir. Notlar bir şekilde düzeltilebiliyor. Bizim temel olarak, özellikle okul öncesi ve ilkokulda kazandırılmasına çalıştığımız en önemli hasletler, öğrencilerimizin davranışları." ifadelerini kullandı.

Adıyaman

Adıyaman'da 153 bin 642 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Demokrasi İlkokulundaki törene katılan İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı.

Alagöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün, Türkiye'de 18 milyon, Adıyaman'da 153 bin 642 öğrencinin karne alma sevincini yaşadığını ifade ederek, "Öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyorum. Ayrıca bu öğrencilerimize eğitim veren 9 bin 882 öğretmenimize de teşekkür ederim. Bugün itibariyle alınan karneler çocuklarımız için bir ölçü değildir. Tatil süresince çocuklara dinlenmeleri ve kitap okumalarını öneriyorum." dedi.

Kahta ilçesinde Girne Mahallesi'nde yaşayan ve bedensel engeli dolayısıyla evde eğitim gören Şehit Hacı Bey Ortaokulu 2. sınıf öğrencisi Kübra Şimir'e karnesini, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen verdi.

Tunçmen, öğrencinin evde gördüğü eğitimden çok memnun olduğunu dile getirerek, başarılı bir öğrenci olduğunu söyledi.

Şanlıurfa

Türkiye'nin en kalabalık illerinden Şanlıurfa'da 700 binin üzerinde öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Merkez Eyyübiye ilçesindeki Mevlana İlkokulunda düzenlenen törende, Vali Abdullah Erin ile İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, öğrencilerle sohbet etti ve karne dağıttı.



Erin, başarılı öğrencilere çeşitli hediyeler vererek, tatili iyi şekilde değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Kilis

Kilis'teki karne dağıtım töreni, Afife Çetin İlkokulunda gerçekleştirildi.

Vali Recep Soytürk ve İl Mili Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt öğrencilere karnelerini vererek, tebrik etti.

Öğrencilerle sohbet eden Soytürk, derslerinde başarılı olanları kutlayarak başarıların devamını diledi.

Mehmet Emin Akkurt ise 24 bini Suriyeli 60 bin öğrencinin karne aldığını belirtti.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta 293 bin 30 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Vali Vahdettin Özkan ile İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, Merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki 12 Şubat İlkokulunda düzenlenen programda, öğrencilerle sohbet etti.

Daha sonra Vali Özkan ve beraberindekiler, öğretmenlerle birlikte öğrencilere karnelerini dağıttı.

Öğrencilere tatili iyi değerlendirmelerini tavsiye eden Vali Özkan, çeşitli hediyeler verdi.

Jandarmadan karne hediyesi

Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığında görevli askerler de aralarında topladıkları paralarla kırsal bölgelerde yaşayan özellikle kimsesiz ve yoksul öğrencilere giyecek yardımında bulundu, karnelerini dağıttı.

İlçeye bağlı Dedeler Mahallesi İlkokulunu ziyaret eden askerler, öğrencilerle bir süre sohbet etti ve beraberlerinde getirdikleri 250 içlik ve montu, öğretmenlerle birlikte öğrencilere giydirdi.

Birinci sınıf öğrencilerinden Hasan Okumuş, asker ağabeylerinin karne hediyelerinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Okul Müdürü Serdar Alakabak ise jandarma komutanlarına duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

Alakabak, öğrencilerin durumunu görerek karne günü güzel bir sürpriz yapan jandarma personelinin öğrencileri mutlu ettiğini söyledi.

Kaynak: AA