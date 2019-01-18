Okullarda Karne Heyecanı

Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat ve Niğde'de öğrenciler karne alarak yarıyıl tatiline girdi.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Şehit Aydın Çopur İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

Sezer, sunulan gösterinin ardından sınıfları dolaşarak öğrencilere karne ve çeşitli hediyeler dağıttı.

Yunus Sezer, kazasız belasız bir eğitim ve öğretim dönemini geride bıraktıklarını ifade ederek, öğrencilere tatili iyi değerlendirmeleri önerisinde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi de okulun sadece bilginin edinildiği bir kurum değil, çocuğun çevresi ile uyum becerilerini geliştireceği, toplu yaşamayı benimseyeceği, sorumluluk duygusu kazanacağı, hak ve özgürlük sınırlarını öğreneceği sosyal bir ortam olduğunu dile getirdi.

Törene, İl Jandarma Komutanı Albay İbrahim Ayhan Vural, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Çaykara ile veliler de katıldı.

Kırşehir

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, İMKB Zernişan Vakkas Yaşar İlkokulunda öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı ve çocuklarla sohbet etti.

Öğrencilerden yarıyıl tatilinde ailelerin izninin dışında bilgisayar, tablet ve telefonla fazla ilgilenmemelerini isteyen Akın, "İyice dinlenin. İkinci yarıya zinde bir şekilde dönün." dedi.

Vali Akın, okulun farklı 3 sınıfında öğrencilere karnelerini dağıtarak, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Törene, İl Mili Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz, Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Emre Şahinci, kentte yaptırdığı bir çok okulla tanınan hayırsever Osman Yalçınkaya ile öğretmenler ve veliler katıldı.

Yozgat

Yozgat'ta okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören 74 bin 882 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.



Yozgat Milli Eğitim Vakfı İlkokulunda düzenlenen karne törenine Vali Kadir Çakır, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ve veliler katıldı.

1'inci sınıf öğrencilerinin karnesini dağıtan Vali Çakır, bilginin çok önemli bir unsur olduğunu söyledi.

Çakır, okulların genel amacının bilgiden ziyade bilgiye nasıl ulaşmayı öğretmek olduğunu anlatarak, "Öğrencilerimiz çok sayıda mesaj gönderiyor, hafif bir kar yağdığında okulların tatil olması için. Aslında dünyada en iyi eğitimin olduğu yerler Kuzey Avrupa ülkeleridir. Buralar çok soğuk ülkeler, sürekli kar, tipi var. Çocuklarımızın aşırı bir beklentiye girmemesi lazım. Onları hayat disiplinine kavuşturmamız lazım. Bunda da bizlere, ailelerimize, öğretmenlerimize çok büyük görevler düşüyor." dedi.



Konuşmanın ardından Çakır, öğrencilere karne ve hediyelerini takdim etti.



Niğde

Niğde'de, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören yaklaşık 72 bin öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı.

Vali Yılmaz Şimşek, 23 Nisan Havacılar Ortaokulu ve Kemal Çetintürk İlkokulunu ziyaret ederek, öğrencilere karnelerini dağıttı.

Gazetecilere açıklama yapan Şimşek, "Öğrencilerimizi tebrik ediyor ve iyi tatiller diliyorum. Öğrencilerimiz 15 günlük tatil dönemine girerek dinlenecek. Derslerinden uzak kalacakları bu dönemde öğrencilerimizin faydalı işlerle uğraşmalarını bekliyoruz. Kitap okuyup, faydalı film izleyebilirler. Bütün öğrencilere iyi tatiller diliyorum." dedi.

Kaynak: AA