Sivas'ın Gemerek ve Gürün ilçelerindeki okullarda karne heyecanı yaşandı.

Gemerek'te 3 bin 835 öğrenci karne aldı.

Gemerek Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen karne programına, Gemerek Belediye Başkanı Mustafa Demir, Gemerek Milli Eğitim Müdür Vekili Nevzat Bulut, Şube Müdürü Volkan Akça, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Öte yandan Eğerci İlkokulu öğrencileri, karnelerini askerlerin elinden aldı.

Gemerek Garnizon Komutanı Yüzbaşı Barış Ulucanlı, askerler, öğrencilere karnelerini verdi.

Gürün

Gürün ilçesinde, 3 bin 489 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Gürün Kaymakamı Hicabi Aytemür ve Belediye Başkanı Nami Çiftçi, İsmet Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu ile Kurultay ve Göbekören İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine katıldı.

Aytemür, öğrencilerin tüm stres ve sıkıntılardan uzak, enerji toplayabilecekleri güzel bir tatil geçirmelerini dileyerek, "Yorucu bir maratonunu ardından bu tatili hak ettiniz. Ama bilmelisiniz ki istediğiniz en iyi yerlere ulaşmak için çok çalışmalısınız. Tatilinizi iyi geçirin ve inşallah dönüşte daha enerjili bir şekilde çalışmaya devam edin." dedi.

Çiftçi de tüm eğitim camiasına mutlu, huzurlu ve güzel bir tatil geçirmeleri temennisinde bulunarak, "Birbirinden kıymetli öğrencilerimizi, onları geleceğe hazırlayarak büyük emek sarf eden öğretmenlerimizi ve onlarla birlikte ter döken velilerimizi gösterdikleri fedakarlıklarından dolayı kutluyor ve hepinize iyi tatiller diliyorum." şeklinde konuştu.

Daha sonra Aytemür ve Çiftçi, öğrencilere karnelerini dağıttı.