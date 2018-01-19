Okullarda Karne Heyecanı

Samsun, Çankırı, Çorum, Tokat, Kastamonu, Amasya ve Sinop'ta 2017-2018 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesi dolayısıyla öğrencilere karneleri verildi.

Samsun'da okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören 240 bin 915 öğrenci, karnelerini alarak 2 hafta sürecek yarıyıl tatiline girdi. Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfta ilk kez karne alan minikler büyük sevinç yaşadı.

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her bitişin kendileri için yeni bir başlangıç ve her başlangıcın ise bir öz muhasebe süreci olduğunu söyledi.

Öğretmen, veli ve öğrencilerin bu dönemim bir muhasebesini yapması gerektiğine işaret eden Esen, "Şunu biliyoruz, eğitim bisiklet sürmeye benzer, durursanız düşerseniz. Yavaşlayabilirsiniz, yönünüzü değiştirebilirsiniz, hızlanabilirsiniz, zaman zaman daha fazla güç harcayabilirsiniz ama durmak düşmek demektir. Bunun için durmadan çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz." dedi.

Çankırı

Çankırı'da 179 okulda 28 bin 762 öğrenci karne sevinci yaşadı.

Vali Yardımcısı Abdullah Aslaner, Mareşal Çakmak İlkokulu'ndaki törene katılarak, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu. Sınıfları gezerek İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk ile öğrencilere karnelerini dağıtan Aslaner, çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Aslaner, burada yaptığı konuşmada, öğrencilerin tatil boyunca dinlenerek ikinci döneme hazırlanmaları temennisini dile getirerek, "Bazı öğretmenler de 'biz ödev vermiyoruz ama veliler istiyor' diyor. Böyle bir durum da var. Biz istiyoruz ki tatil, tatil gibi eğitim öğretim yılı da eğitim öğretim yılı gibi olsun. İkinci döneme daha iyi olarak fiziki eksiklerimizi de gidererek hazırlanacağız." vurgusu yaptı.

Öztürk de il genelindeki 179 eğitim kurumunda 28 bin 762 öğrencinin karne alacağını söyledi.

Çorum

Çorum'da 94 bin 354 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girmenin mutluluğunu yaşadı.

Vali Necmeddin Kılıç ve AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, 19 Mayıs İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı. Bazı sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Kılıç ve beraberindekiler, öğrencilere karnelerinin yanı sıra çeşitli hediyeler verdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, yaptığı açıklamada, başarılı bir eğitim dönemini geride bıraktıklarını ve yoğun bir eğitim-öğretim sezonu sonrası öğrencilerin tatili hak ettiklerini belirtti.

Eğitim faaliyetlerinde hem teknolojiyi kullandıkları hem de öğrencilere teknolojiyi öğrettiklerini ifade eden Büyük, "Öğrencilerimize kodlama ve yapay zeka gibi teknoloji içerikli eğitim vermeye başladık ve başarılı bir şekilde devam ediyor. Öğrencilerimiz yarıyıl tatilini dinlenerek geçirecekler." dedi.

-Tokat

Tokat'ta 110 bin 318 öğrenci karne aldı.

Vali Ömer Toraman 100. Yıl Zeki Sıtkı-Lütfü Akbay Ortaokulu'nda düzenlenen karne törenine katıldı. Toraman, yaptığı konuşmada, öğrencileri tebrik ederek "Bir dönemi geride bıraktınız. Başarılarınızdan dolayı hepinizi kutluyorum. 15 gün boyunca tatilin keyfini çıkarın ve iyice dinlenin. İkinci döneme dinlenmiş bir şekilde başlayın. Tatilde de çokça kitap okuyun." ifadelerini kullandı.

Toraman daha sonra İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ile bazı sınıflardaki öğrencilere karnelerini dağıttı.

Kastamonu

Kastamonu'da ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören 56 bin 528 öğrenci karne sevinci yaşadı.

Elyakut İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine Vali Yaşar Karadeniz, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Murat Demir ve Metin Çelik, Belediye Başkanı Tahsin Babaş ve kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.

Vali Karadeniz ve beraberindekiler, sınıfları gezerek öğrencilere karne ve hediyeler verdi.

Vali Karadeniz, yaptığı konuşmada, il genelinde 56 bin 528 öğrencinin karne heyecanı yaşadığını söyledi. Sene başında yılın zor geçeceğinden endişe ettiklerini dile getiren Karadeniz, "17 okulumuzun depreme dayanıklılık testinden geçememiş olması ve bundan dolayı yıkım kararının gelmiş olması bütün Kastamonu'da haklı olarak bir endişe yarattı ama biz bunu en az olumsuz etkiyle geçirmek için elimizden geleni yaptık. Şu anda 10 okulumuzun eğitim öğretime kazandırılması için ihale ilanına çıkıldı. 1 yıl içerisinde bu okulları Kastamonu'ya kazandırmak istiyoruz." diye konuştu.

Amasya

Amasya'da okul öncesi eğitim kurumları ile ilk ve orta dereceli okullarda okuyan 53 bin 205 öğrenci karne aldı.



Amasya Valisi Osman Varol, Mehmet Varinli İlkokulu'nda yapılan karne dağıtım töreninde yaptığı açıklamada, 2017-2018 eğitim öğretim yılının 1. dönemi boyunca öğrencilere emek veren öğretmenleri, okul görevlilerini ve velileri tebrik etti.

Eğitimin anaokulundan başlayıp üniversiteye kadar uzanan uzun bir süreç olduğu ifade eden Varol, "Öğrencilerimiz tatil yapmayı hak ettiler. Onlara şimdiden iyi tatiller diliyorum. Umuyorum ki eğitim dönemi sonunda birçok öğrencimiz, başarı belgesi, takdir ve teşekkür belgesi almak suretiyle bir üst sınıfa geçtiler fakat buna rağmen çeşitli sebeplerle bazı öğrencilerimizin karnesinde düşük not olabilir. O çocuklarımızın ailelerine tavsiyem onları kesinlikle eleştirmemeleri, destek olmaları ve öz güvenlerini zedelememeleridir. Kesinlikle başarılı öğrencilerle mukayese etmemeleridir." değerlendirmesinde bulundu.

Daha sonra okuldaki sınıfları gezen Vali Varol, öğrencilerle bir süre sohbet ederek, karne dağıttı.

Sinop

Sinop'ta il genelinde 32 bin 500 öğrenci karne almanın mutluluğunu yaşadı.

Vali Hasan İpek, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Altıntaş, Erfelek Kaymakamı Murat Mete ve İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Türkkan ile Erfelek ilçesindeki Yunus Emre İlkokulu'ndaki karne dağıtım törenine katıldı.

Türkkan, yaptığı konuşmada, eğitim öğretim döneminin birinci yarısını sorunsuz bir şekilde geçirdiklerini ve Sinop'ta eğitimin kalitesini yükselttiklerini vurgulayarak, "Valiliğimizin katkılarıyla uyguladığımız projelerin meyvelerini almaya devam ediyoruz. Karne heyecanı yaşayan öğrenci ve velililerimizi kutluyorum, öğretmenlerimize de çocuklarımıza karşı göstermiş oldukları sevecen ve şefkatli davranışlarından dolayı gönülden teşekkür ediyorum." dedi.

Törende Vali İpek, beraberindekilerle sınıfları gezerek öğrencilere karnelerini dağıttı.