Okullarda Karne Heyecanı

Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta öğrenciler, düzenlenen törenlerle karnelerini aldı.

Kilis'teki tören, 15 Temmuz Ortaokulu'nda gerçekleştirildi. Vali Mehmet Tekinarslan, İl Mili Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz ile yarıyıl tatili dolayısıyla karnelerini verdiği öğrencileri tebrik etti.

Öğrencilerle sohbet eden Tekinarslan, derslerinde başarılı olanları kutlayarak onlardan ideallerinin peşinde koşmasını istedi. Öğrencilerin sorunlarını da dinleyen ve karne hediyelerini veren Tekinarslan, öğrenciler ve velileriyle fotoğraf çektirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, 23 bini Suriyeli olmak üzere kent genelinde 55 bin öğrencinin karne aldığını belirtti.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da karne günü dolayısıyla merkez Karaköprü ilçesindeki Borsa İstanbul Ortaokulu'nda tören düzenlendi. Okulu gezen ve çocuklarla sohbet eden İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, daha sonra öğretmenlerle birlikte öğrencilere karnelerini dağıttı.

Programda konuşan Turan, kentte 615 bin 525 bin Türk ve yaklaşık 73 bin de Suriyeli öğrencinin karne heyecanını yaşadığını belirterek öğrencilere tatili iyi değerlendirip eksiklerini tamamlamaları ve dinlenmelerini tavsiye etti.

Velilere çağrıda bulanan Turan, şunları söyledi:

"Karnelerde yer alan notlar yalnız öğrencilerin durumunu değil, genel olarak hepimizin eğitimdeki çabalarını gösterir. Bu sebeple düşük notlardan sadece öğrencilerimizi sorumlu tutmak, çözüme ulaşmak yerine sorunun devamına yol açar. Kaldı ki karnelerdeki rakamsal ifadeler öğrencinin akademik başarısı hakkında bilgi verebilir belki ama bütüncül olarak öğrencinin başarısı ya da başarısızlığı anlamına gelmez. Çocuklarımızın sosyal, zihinsel, duygusal ve fiziksel potansiyellerinin karnelere sığmayacak kadar zenginliğe sahip olduğunu unutmamalıyız."

Adıyaman

Adıyaman'da karne günü dolayısıyla Yavuz Selim İlkokulu'nda tören düzenlendi.

Okulu gezerek çocuklarla sohbet eden Vali Nurullah Naci Kalkancı, İl Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Fehmi Çelik, öğretmenlerle birlikte öğrencilere karnelerini dağıttı.

Vali Kalkancı, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının ilk yarısının tamamlandığını aktardı. Adıyaman'da yaklaşık 151 bin 503 öğrenci bulunduğunu dile getiren Kalkancı, "Bugün öğrenciler karnelerini alıyorlar. İl valisi olarak izleyip gözlemlediğim kadarıyla başarılı bir eğitim hayatı geçti. Öğrenciler, okulu ve öğretmenlerini seviyor. Adıyamanlı öğrencilerimizin başarılı bir eğitim almalarını istiyoruz. Öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum. Hepsine başarılar dilerim." diye konuştu.

Kahta ilçesinde ise İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı özel eğitim merkezlerinde eğitim gören engelli öğrenciler, törenle karnelerini aldı.

Kahta Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdürü Ebubekir Akbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin büyük bir azim ile çabaları sonucu çok fazla ilerleme sağladıklarını ifade ederek "Öğrencilerin yüzlerindeki mutluluğun anlatılmayacak kadar güzel. Öğrencilerin karnelerini bugün verdik. Karne alan öğrencilere başarılar dilerim." dedi.

Malatya

Malatya'da karne günü dolayısıyla Hasan Varol İlkokulu'nda tören düzenlendi. Törene katılan Malatya Valisi Ali Kaban, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti. Vali Kaban, daha sonra öğrencilere iyi tatiller dileyerek karnelerini dağıttı.

Karne dağıtımının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Kaban, yarıyılın milli eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.

Malatya genelinde 746 okuldan 172 bin 41 öğrenci yarıyıl dolayısıyla karnelerini aldı.

Daha sonra Yeşilyurt ilçesine bağlı Özalper Mahallesi'nde evde eğitim gören lösemi hastası Hakan Gönültaş'ı evinde ziyaret eden Kaban, öğrencinin karnesini verdi.

Bazı öğrencilerin okullarda eğitim görme fırsatını bulamadıklarını aktaran Kaban, "Hakan da onlardan birisi. Evinde eğitim almak zorunda. Bizim gençliğimizde, çocukluğumuzda bu imkan yoktu. Hakikaten son dönemde sağlanan bu fırsat çok büyük bir hizmettir. Bu anlamda öğretmenlerimiz de büyük bir özveriyle çocuklarımızın eğitim almaları noktasında çok büyük fedakarlık yapıyorlar." dedi.

Evinde karne alan Gönültaş ise elinden geleni yaptığını ve takdir belgesi aldığını, bunun için Vali Kaban ve öğretmenine çok teşekkür ettiğini söyledi.

Gaziantep

Gaziantep'teki tören ise İstanbul Menkul Kıymetler Borsası İlkokulu'nda düzenlendi.

Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete'nin öğrencilere karnelerini verdiği törende, protokol mensupları öğrencilerle sohbet edip şakalaştı.

Kentte 67 bini Suriyeli olmak üzere 578 bin öğrenciye karneleri verildiği öğrenildi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta eğitim gören 300 bin öğrenci karnesini aldı. Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt Beylerbeyi İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine katıldı.

Öte yandan Kahramanmaraş'ta yaşayan bedensel engelli milli yüzücü Sevilay Öztürk de karne almanın mutluluğunu yaşadı.

Doğuştan iki kolu olmayan 9 sınıf öğrencisi Sevilay Öztürk, eğitim gördüğü Hacı Mehmet Kalay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Okul Müdürü İsmail Direk'ten karnesini aldı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunca Aksaray'da düzenlenen, Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonasında 50 kelebek yarışlarında birinci olan ve Kahramanmaraş'a gelen Sevilay Öztürk, karne ve onur belgesini birlikte almanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Okul Müdürü İsmet Direk ise Sevilay Öztürk'ün spordaki başarısını ahlakında da gösterdiğini, bu nedenle de onur belgesi aldığını söyledi.