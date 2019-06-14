Okullarda karne heyecanı (2)

Okullarda karne heyecanı (2)

Sivas'ın Zara ilçesinde 56 yaşındaki zihinsel engelli Dursun Coşkun, karnesini ilçe protokolünden aldı.

Sivas'ın Zara ilçesinde 56 yaşındaki zihinsel engelli Dursun Coşkun, karnesini ilçe protokolünden aldı.
Şehit Teğmen Hacı Bayram Elmas Yatılı Bölge İlkokulu'nda karne dağıtım törenine katılan Kaymakam Mehmet Sayın, Belediye Başkan Vekili Uğur Gürsoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alaeddin Çakmaktaş, derslikleri ziyaret ederek öğrencilerin karnelerini dağıttı.
Son 8 yıldır Zara Şehit Teğmen Hacı Bayram Elmas Yatılı Bölge İlkokulu 3'üncü sınıfında derslere giren zihinsel engeli Dursun Coşkun, karnesini Kaymakamı Mehmet Sayın'dan aldı.
AA muhabirine açıklama yapan sınıf öğretmeni İhsan Bayrakçı, "Cumhuriyet İlkokuluna gittikten sonra, 4 yıl okulumuzun özel eğitim sınıfına geldi. Son 3 yıldır benim sınıfıma devam eden Coşkun, öğrencilerimizle birlikte etkinliklere katıldı. Bugün de sembolik olarak karnesini aldı." dedi.
Coşkun'un sınıf arkadaşları ise onu çok sevdiklerini, onunla oyun oynamaktan mutlu olduklarını söyledi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
Son Dakika Haberleri
17:14 Karabük'te uyuşturucu operasyonu
17:14 Mitsubishi Electric "İşimiz Gücümüz Türkiye" etkinliği
17:13 Hayalimdeki İş İnsanı yarışmasının eserleri sergilendi
17:13 Jandarma Teşkilatı 180. Kuruluş Yıldönümünü Kutluyor
17:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan Tacikistan'a gitti
17:12 Otizmli öğrenci okul birincisi oldu
17:12 Jandarmadan tatbikatlı coşkulu kutlama
17:12 Gri listede aranan terörist dergi baskınında yakalandı
17:12 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CUMA NAMAZINI ATAŞEHİR'DE KILDI
17:12 Karne şenliği Süleymanpaşa İlkokulu ile sona erdi
17:11 Tayini çıkan hakim ve savcılara veda yemeği
17:11 Dedektör köpekler hünerlerini sergiledi
17:11 Çınar, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu
17:11 BEŞİKTAŞ KONGRE ÜYESİ KAZADA HAYATINI KAYBETTİ
17:11 DHA YURT BÜLTENİ - 18
17:11 Abdulmehdi ve Pompeo İran gerilimini görüştü
17:11 Çarşamba "Tombazlar Mahallesi"nin ismi "İstiklal" oldu
17:10 Bartın Üniversitesi öğrencilerinin projesi ödül aldı
17:10 Vali Ekinci, "Jandarma, milletimizin huzur içerisinde yaşaması için hizmet vermektedir"
17:10 DHA DIŞ - Baskına giden Ukrayna polisini şaşkına çeviren muhasebeci
17:09 Tahtaköprü Meydana yenilendi