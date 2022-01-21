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Okullarda karne heyecanı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

2021-2022 eğitim öğretim yılının son ders zili çaldı.

2021-2022 eğitim öğretim yılının son ders zili çaldı. Yaklaşık 18 milyon öğrenci için 2 haftalık yarıyıl tatili başlamış oldu…

EFEKT

Bugünden itibaren başlayan tatil 7 Şubat'ta sona erecek. EFEKT

Karnelerini alan öğrencilerin heyecanlı oldukları görülürken, veliler de çocuklarının heyecanını paylaştı. EFEKT Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de Ankara'da Kavaklı İlkokulu'nda öğrencilerin karne heyecanını paylaştı. Öğrencilere karnelerini veren Özer, okul çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Okullarda karne heyecanı

Okullarda karne heyecanı

Okullarda karne heyecanı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Okul, Güncel, Haber

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