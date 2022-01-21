Okullarda karne heyecanı
2021-2022 eğitim öğretim yılının son ders zili çaldı.
2021-2022 eğitim öğretim yılının son ders zili çaldı. Yaklaşık 18 milyon öğrenci için 2 haftalık yarıyıl tatili başlamış oldu…
EFEKT
Bugünden itibaren başlayan tatil 7 Şubat'ta sona erecek. EFEKT
Karnelerini alan öğrencilerin heyecanlı oldukları görülürken, veliler de çocuklarının heyecanını paylaştı. EFEKT Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de Ankara'da Kavaklı İlkokulu'nda öğrencilerin karne heyecanını paylaştı. Öğrencilere karnelerini veren Özer, okul çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.