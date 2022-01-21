Okullarda karne heyecanı

TRABZON (AA) - Trabzon'da öğrenciler birinci dönem karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

Trabzon'da 2021-2022 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle birlikte 140 bin 426 öğrenci karne aldı.

Vali İsmail Ustaoğlu, Cudibey Ortaokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı. Bazı sınıfları ziyaret eden Ustaoğlu, öğrencilere karnelerini dağıttı.

Vali Ustaoğlu, törende yaptığı konuşmada, Türk milletinin ve ülkenin geleceği açısından çocukların her alanda, en güzel şekilde yetişmelerinin çok önem arz ettiğini belirterek, Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesine donanımlı bir şekilde yetişmiş çocuklar sayesinde çıkacağını, bu nedenle geleceğin teminatı çocukların en iyi şekilde yetişmelerinin en temel görevleri olduğunu vurguladı.

Öğrencilere de seslenen Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün burada sizlerin karne sevincine ortak oluyoruz. Notlarınız çok iyi veya zayıf da olabilir ama önemli olan aynı heyecanla ve aynı inançla çalışmaya devam etmektir. Bu şekilde çalıştıktan sonra aşılamayacak hiçbir engel yoktur. Kendinize güvenmeyi hiçbir zaman bırakmayın. Ara tatil sürecinizde bol bol dinlenin, tatilinizi verimli geçirin. Sizleri tebrik ediyorum, ailelerinizle birlikte güzel bir tatil geçirmenizi temenni ediyorum.

Vali Ustaoğlu, öğrencilere karnelerini dağıttıktan sonra okul bünyesinde hazırlanan sergiyi ziyaret etti.

Törene, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bünyamin Akyüz, Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş da katıldı.