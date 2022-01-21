Okullarda karne heyecanı

SAKARYA (AA) - Sakarya'da öğrencilere karneleri dağıtıldı.

Adapazarı Budaklar İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katılan Vali Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Adapazarı Kaymakamı Oktay Kaya ve İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Öğrencilere tatili iyi değerlendirerek dinlenmeleri tavsiyesinden bulunan Vali Kaldırım, daha sonra karne ve hediyeleri verdi.

Karne dağıtımından sonra gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Vali Kaldırım, kentteki 692 okulda 198 bin öğrenciye huzurlu bir şekilde karnelerini verdiklerini söyledi.

Salgın sürecinde başarılı bir yarıyıl geçirdiklerini aktaran Vali Kaldırım, çocukların okullara kavuştuğu için herkesin mutlu olduğunu anlattı.

Öğrencilerin tatillerini yapmalarının ardından tekrar okula döneceklerini ifade eden Kaldırım, "Bunun arkasında büyük bir emek var. Öğretmenlerimize yöneticilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Tüm okullara kütüphanelerin kazandırıldığını belirten Vali Kaldırım, ek 1 milyon kitabın geleceğini ve bunların da okullara kazandırılacağını bildirdi.

Sakarya'nın, kaliteli insan kaynağını yetiştirilmesi hedefine en iyi katkı veren illerden olacağını kaydeden Vali Kaldırım, "Yarıyılın hayırlı olmasını temenni ediyorum. İkinci yarıyılın da inşallah yüz yüze çok daha sağlıklı huzurlu olmasını temenni ediyorum." dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de salgın nedeniyle bir takım kuşkularla ancak kararlılıkla açılan eğitim faaliyetlerinin ilk yarıyılının tamamlandığını söyledi.

Yüce, öğrencilere öğretmenlere ve ailelere yarıyılın hayırlı olması temennisinde bulunarak, "İnşallah ikinci yarıyılın daha heyecanlı daha kontrollü devam etmesini diliyorum." dedi.

Törenin ardından Vali Kaldırım, Başkan Yüce ve diğerleri öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.