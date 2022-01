Okullarda karne heyecanı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da öğrenciler, düzenlenen törenlerle karnelerini aldı.

Erzurum'da bin 178 okulda öğrenim gören 155 bin 48 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz Şükrüpaşa İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı. Sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden, kitap ve karne dağıtan Kaygusuz, tatilde öğrencilere dinlenmeleri ve gezmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Kaygusuz, gazetecilere, 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk yarısını sorunsuz tamamladıklarını söyledi.

Zor bir dönem geçirdiklerini aktaran Kaygusuz, şunları kaydetti:

"Hem Kovid-19 hem de diğer çalışmalar anlamında başarılı bir dönem geçirdiğimizi düşünüyorum. Sıkıntısız ve problemsiz bir dönem geçirmemizde en büyük gücümüz öğretmenlerimiz. Öğretmenlerimiz özverili ve fedakarca çalışmaları sonucu birinci dönemi atlattık. Çocuklarımız çok mutlular ve iki haftalık ara tatil, dinlenme zamanı. Çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve eğitim camiası iki hafta dinlendikten sonra ikinci döneme başlayarak eğitim öğretimi daha ileriye taşıyacağız. Çocuklarımızı karne notlarına göre değerlendirmemiz lazım. Onların çabasına ve gayretine göre değerlendirmek lazım. Her çocuk her an atılım yapabilir, Dolayısıyla çocuklarımızın her zaman yanlarında olmamız ve motive etmemiz lazım. Bu 15 günlük dönem dinlenme dönemi. Dolayısıyla bol bol öğrencilerimiz gezdirsinler. Çocuklarımız yoğun geçen birinci dönemin yorgunluğunu atsınlar."