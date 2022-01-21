Okullarda karne heyecanı - Haberler
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Okullarda karne heyecanı

AA / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Nevşehir'de öğrenciler 2021-2022 eğitim-öğretim yılının ilk yarısının sona ermesiyle karne sevinci yaşadı.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de öğrenciler 2021-2022 eğitim-öğretim yılının ilk yarısının sona ermesiyle karne sevinci yaşadı.

20 Temmuz İlkokulundaki törende, öğrenciler karne ve başarı belgelerini almanın heyecanını yaşadı. İlk karnelerini alan birinci sınıf öğrencilerinin heyecanları yüzlerine yansıdı.

Öğretmenler, iki hafta süreyle okuldan ayrı kalacak öğrencilerine tatili verimli geçirmeleri için tavsiyelerde bulundu.

Öğrencilerden Mustafa Donmaz, karnesini almaktan dolayı mutlu olduğunu, yarıyıl tatilinde arkadaşlarıyla vakit geçirip kitap okumak istediğini belirtti.

Beste Kaynar da okulunu özleyeceğini ifade ederek, "Okulumuz iyi ki var burada her şeyi öğreniyoruz. Bize emek veren öğretmenime teşekkür ediyorum." dedi.

Okullarda karne heyecanı

Okullarda karne heyecanı

Okullarda karne heyecanı

AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri

Nevşehir, Güncel, Haber

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