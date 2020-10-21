Okullarda kantinler açılacak mı? Okul kantinleri ne zaman açılacak?

Okulların yüz yüze eğitime dönmesi ile birlikte kantinlerin durumu merak konusu. Peki, okul kantinleri açılacak mı? Okul kantinleri ile ilgili önemli konu ne?

Yüz yüze eğitimin başladığı ilkokullarda kantinlerin son durumu merak ediliyordu. Hem koronavirüs nedeniyle hem de bazı sınıfların uzaktan eğitime devam etmesinden dolayı okullarda kantinler açılacak mı?

OKULLARDA KANTİNLER AÇILACAK MI?

Okul kantinlerinde satılmasına izin verilen ürünler daraltılacak ve sınırlı sayıda ürünün satılmasına izin verilecek. Satışına izin verilecek bu ürünlerin neler olacağı ise henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanlığı'nın çalışması sonucunda bu listenin netleşeceği öğrenildi.

KİRA BEDELLERİ YENİDEN DÜZENLENECEK

Okula az öğrencinin gelmesi, kantinlerde sınırlı ürün satılacak olması kantin işletmecilerinin cirolarını önemli ölçüde etkileyeceği için alınan her idari karar sonrası kira bedeli buna göre yeniden belirlenecek. Normalde kantinlerin kira bedelleri 'muhammen bedel tespit komisyonu' tarafından belirleniyordu. Pandemi dönemiyle sınırlı kalmak koşuluyla bu yerlerin kira bedelleri komisyon tarafından değil, okul idareleri tarafından MEB'in belirlediği usullere göre belirlenecek