Okullarda kantinler açılacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı, milli eğitim müdürlüklerine "Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler" konulu rehber gönderdi. Peki, Okullarda kantinler açılacak mı?

İlkokul, ortaokul ve liselerin tüm kademelerinde okullar 6 Eylül 2021'de açılacak. Bakan Özer, okula gitmek zorunlu mu, yüz yüze eğitim haftada kaç gün olacak gibi sorulara da açıklık getirdi. Peki, Okullarda kantinler açılacak mı?

OKULLARDA UYGULANACAK TEDBİRLER

Okul içerisinde, ortak alanlarda, sınıflarda, öğretmen odalarında maske atık kutularının bulundurulması ve günlük olarak boşaltılmaları sağlanmalıdır.

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullardaki tüm öğrenciler okula maske ile gelmelidir ancak gelişimsel sorunu olan veya maske takmakta zorlanan çocuklar için istisna olabilir.

Öğrenci ve personelin hasta, temaslı veya risklilik durumları Millî Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasındaki veri entegrasyonu yolu ile izlenir ve okullara gerekli bildirim yapılır.

Seminer haftasında enfeksiyon kontrolü ve okula giriş koşullarını içeren eğitim verilir ve okul yönetimince belirlenecek görevli tarafından bu programın uygulanması ve alınacak önlemlerin takibi yapılır. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Veli ve ziyaretçilerin salgın döneminde mümkün olduğu kadar okul bahçesi de dâhil olmak üzere okul içerisine girişlerine izin verilmemelidir.

Ders sırasında sınıf camları öğrenciler açısından risk yaratmayacak şekilde mümkün olduğu kadar açık kalmalı ve doğal havalandırma sağlanmalıdır.

Öğrencilerin evlerinde veya okul dışında egzersizler yapması özendirilmelidir.

Öğrenciler arasındaki mesafenin belirlenmesinde okuldaki derslik ve öğrenci sayısına dikkat edilerek okul yönetimi tarafından sosyal mesafeye uygun düzenleme yapılmalıdır. .

Çocukların, öğretmenlerin ve diğer okul çalışanlarının el hijyeni için su ve sabun ile el yıkama olanakları sağlanmalı ve ortak alanlara uygun sayıda el antiseptikleri konulmalıdır. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Öğrencilere ve velilere salgın tedbirleri kapsamında maske kullanımı, hijyen, fiziki mesafe, kişisel temizlik, sağlıklı beslenme, uyku düzeni, öz bakım ve benzeri konularda bilgilendirmeler yapılacak.

Okul rehber öğretmen/psikolojik danışmanları uyum çalışma süreç ve etkinliklerine aktif olarak katılacak.

Taşımalı eğitim öğrencileri de yerel imkanlar ölçüsünde uyum eğitiminden yararlandırılacak.

Ders süreleri, sınıf boyutu ve öğrenci sayısı dikkate alınarak 40 dakikayı aşmayacak.

OKULLARIN AÇILMASIYLA BİRLİKTE KANTİNLER, YEMEKHANELER VE PANSİYONLAR DA AÇILACAK MI?

6 Eylül itibarıyla başlatılacak yüz yüze eğitim ile birlikte Türkiye genelindeki okul ve kurumlarda COVID-19 tedbirleri alınarak kantinler, yemekhaneler ve pansiyonlar da açılacak.

Pansiyonlu okullar için 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli ihdas edildi.