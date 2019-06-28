Okullarda İŞKUR kapsamında görevini tamamlayanlara teşekkür belgeleri verildi

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlarda İŞKUR kapsamında çalışan 120 güvenlik ve yardımcı hizmetler personelinden görev süresi bitenlere okullara yaptıkları katkılar için teşekkür belgeleri verildi.

Safranbolu Ünsal Tülbentçi Öğretmenevinde düzenlenen törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, "Dün okullarımızın sıralarında öğrenciyken, bugün çalışanları olarak bizim için gelecek neslimizi, çocuklarımızı yetiştiren bu büyük kurumun birer parçasıyız. Bunun sorumluluğunda ve bilincindeyiz. 21. yüzyılın insanı, fikirlerine, kişiliğine saygı duyulmasını ister ve her şeyden önce yaptığı işi sevmek, ilerlemek, kendinin insani anlamda değerli olduğunu görmek ister. Bunun da ilk kuralı karşılıklı iletişimdir. Çünkü insana verilen değer, hayata bakışla eşdeğerdedir. Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak biz, tüm personelimize bu bakış açısıyla yaklaşan bir kurumuz. Bir sözde ifade edildiği gibi "en çok bolluk getiren yağmur, alın teridir" Bu bağlamda, Türkiye'mizin geleceği için vatan ve millet sevgisiyle değer üreten, alın terlerini geleceğimiz çocuklarımız için akıtan çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Bizlere güç kattınız bundan sonraki hayatınızda başarılar diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından çalışanlara teşekkür belgeleri takdim edilerek, toplu fotoğraf çekimiyle tören sona erdi. - KARABÜK

Kaynak: İHA